Unicaja y la Diputación de Málaga colaboran para llevar la cultura a toda la provincia

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, firman nuevo convenio de colaboración. - UNICAJA/DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Diputación de Málaga vuelven a colaborar para el desarrollo de actividades culturales. En concreto, en esta ocasión, la entidad financiera da su respaldo a dos programas ('Sentimiento y tradición' y 'Culturama en Gira 2025') con los que ofrecer una programación, integrada por espectáculos musicales, destacando el flamenco y la copla; artes escénicas; exposiciones; iniciativas para el fomento de la lectura, o formación cultural, entre otros aspectos.

Así lo han informado en sendos comunicados desde las dos entidades, que han precisado que el apoyo a estas actividades se ha materializado en un nuevo convenio, firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, con el que se viene a reforzar la estrecha relación entre ambas entidades.

Tal y como ha señalado el CEO de Unicaja, "este convenio responde a nuestro interés general por contribuir al fomento de la cultura en todo nuestro ámbito de actuación, y especialmente en Málaga, provincia con la que mantenemos una estrecha vinculación". "En el marco de la política de sostenibilidad de Unicaja, entendemos que invertir en cultura es también invertir en el desarrollo sostenible de la sociedad", ha indicado Rubiales.

Además, ha hecho hincapié "en la importante labor que desempeña la Diputación y en valores que fomentan las iniciativas culturales", como son la educación y la cohesión social, que, a su vez, permiten fortalecer el tejido económico.

El presidente de la Diputación de Málaga ha subrayado el esfuerzo que realiza la institución por "llevar la cultura a todos los rincones de la provincia, por mantener las tradiciones y por facilitar y fomentar las nuevas tendencias en todas las disciplinas artísticas".

Salado ha explicado que, para conseguir estos objetivos, resulta fundamental contar con aliados como Unicaja, demostrando una vez más "la eficacia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos".

ACTIVIDADES

En cuanto a los proyectos con los que Unicaja colabora en virtud de este nuevo convenio, se encuentra 'Sentimiento y tradición', dedicado al fomento del flamenco y la copla, dos expresiones artísticas andaluzas con gran aceptación por parte del público malagueño.

El circuito está organizado por la institución supramunicipal, en colaboración con los ayuntamientos. La entrada es gratuita y da respuesta a los municipios con inquietudes culturales, ofreciendo una oportunidad a los artistas locales, y activando la industria cultural relacionada con los espectáculos, además de poner en valor el folclore.

Respecto a 'Culturama en Gira 2025', contempla cerca de un millar de propuestas de diversa índole, tales como espectáculos musicales, artes escénicas, exposiciones, actividades para fomentar la lectura, formación cultural, etcétera. Este programa es uno de los instrumentos "fundamentales" de la Diputación a la hora de contar con un catálogo de artistas, compañías, grupos y otros profesionales del sector cultural.

Las propuestas, elaboradas por profesionales del sector cultural, se desarrollan tanto en la capital como en la provincia, siendo el objetivo "disponer de una herramienta eficaz que permita, tanto a la Diputación como a los ayuntamientos, confeccionar sus propios programas culturales".