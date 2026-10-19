Unicaja "facilita liquidez" a los olivareros para afrontar la nueva campaña y anticipar el cobro de la cosecha

Una oficina de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha puesto en marcha su campaña de financiación del olivar 2026-2027, con la que "facilita a los agricultores liquidez a corto plazo para afrontar las necesidades de liquidez asociadas a la campaña y anticipar el cobro de la cosecha".

La iniciativa se impulsa coincidiendo con el inicio de la temporada de recolección de la aceituna, "una actividad de especial relevancia para el sector agrario y para la economía de numerosas zonas rurales", según ha informado este lunes en una nota la entidad.

La campaña, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, permite a los olivareros disponer de liquidez para atender los gastos corrientes de sus explotaciones durante el periodo de recolección; entre ellos, los relacionados con jornales, gasóleo o transporte.

De este modo, pueden contar con financiación mientras esperan el abono de la cosecha por parte de la cooperativa o almazara, adaptando la gestión de su tesorería a los distintos momentos del ciclo de producción.

La campaña contempla también las necesidades de financiación de cooperativas y almazaras, con el objetivo de atender el circulante y los gastos de molturación para la transformación de las aceitunas recibidas.

En este caso, Unicaja facilita financiación para apoyar la gestión de la tesorería durante la campaña y atender el pago de la aceituna a los productores, permitiendo acompasar este desembolso con los posteriores ingresos derivados de la venta del aceite.

La propuesta se completa con otros servicios vinculados a las necesidades de la actividad agraria, entre ellos, los seguros agrarios para los olivareros y soluciones dirigidas a facilitar la gestión de cobros y pagos de cooperativas y almazaras.

"Con el inicio de una nueva campaña del olivar, queremos seguir estando al lado de los agricultores y de las empresas que participan en esta actividad, que tiene un peso fundamental en la economía y en el desarrollo de numerosos territorios", ha afirmado el director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches.

En este sentido, ha explicado que el objetivo es "ser un aliado para el sector y facilitar el acceso a la financiación que necesita en un momento especialmente relevante para sus explotaciones y negocios".

"El anticipo de la cosecha permite a los olivareros afrontar con mayor tranquilidad los gastos asociados a la recolección, mientras que cooperativas y almazaras pueden contar con financiación para atender sus compromisos con los productores", ha señalado.

APOYO

Desde Unicaja se ha apuntado que, con esta campaña, reafirma su apoyo a una actividad de especial peso en los territorios donde cuenta con una importante implantación agraria. Todo ello, en línea con lo establecido en su Plan Estratégico 2025-2027.

Por ello, la entidad mantiene una "oferta específica" para el sector agrario y "acompaña a agricultores y empresas agroalimentarias en las distintas necesidades financieras que surgen a lo largo de su actividad, con especial atención a los momentos en los que requieren mayor liquidez".

Este apoyo, según ha añadido, se extiende también a su participación en ferias y encuentros profesionales vinculados al sector, que constituyen espacios de relación y conocimiento de las necesidades de agricultores, cooperativas y empresas agroalimentarias.