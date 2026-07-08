Unicaja refuerza sus soluciones de financiación a empresas con un servicio de factoring para anticipar cobro de facturas

Oficina de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su oferta de soluciones de financiación a empresas con el objetivo de "dar respuesta a las necesidades de liquidez en el corto plazo, mediante soluciones orientadas a optimizar la gestión del circulante". Entre ellas, han destacado el servicio de 'factoring' que permite anticipar el cobro de las facturas y mejorar la planificación financiera.

Según ha concretado la entidad bancaria en una nota, esta iniciativa se enmarca en las líneas fijadas por Unicaja en su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa a las empresas como "uno de los ejes prioritarios de crecimiento". En este contexto, la entidad despliega una oferta integral de productos y servicios --financieros y no financieros--, orientada a acompañar a las compañías en todas las fases de su actividad.

En concreto, han detallado que el 'factoring' es una herramienta "fundamental" para convertir ventas a crédito en liquidez inmediata, sin necesidad de esperar a los plazos de pago habituales. Actualmente, cerca de 27.000 empresas, clientes de la entidad, tienen acceso a esta solución de Unicaja.

Al respecto, el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha señalado que "seguimos reforzando nuestra capacidad para acompañar a las empresas con soluciones ágiles y ajustadas a sus necesidades reales de financiación". En este sentido, ha subrayado que "el 'factoring' mejora la gestión del flujo de caja y aporta mayor certidumbre en la planificación".

De este modo, la entidad mantiene como objetivo "consolidar su posicionamiento como banco de referencia para el tejido empresarial, con una propuesta basada en la cercanía, el conocimiento del cliente y el apoyo de su red comercial".

La propuesta de 'factoring' de Unicaja se articula en torno a tres grandes beneficios para las empresas: liquidez inmediata, mediante el anticipo de facturas sin necesidad de esperar a su vencimiento; mejor planificación financiera, con un mayor control sobre tesorería, pagos e inversiones, y flexibilidad, con soluciones adaptadas a cada volumen de negocio y estacionalidad.

De este modo, este servicio está dirigido a empresas de cualquier tamaño, con "especial foco en aquellas con necesidades recurrentes de financiación a corto plazo o que buscan alternativas a productos tradicionales como líneas de crédito o descuento comercial".

En suma, ante las demandas crecientes del sector empresarial, Unicaja "apuesta por diferenciarse a través de una propuesta centrada en la cercanía al cliente, la personalización del servicio y el apoyo de su red comercial".