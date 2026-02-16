Unicaja renueva la certificación de Aenor que respalda su compromiso con la seguridad y la salud laboral

Yago Selva, Antonio Pérez, Susana Pedrero, Juan Medina, Esther Jaime y María José Horcajadas en el marco de la renovación de Unicaja de la certificación de Aenor que respalda su compromiso con la seguridad y la salud laboral - UNICAJA

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado la certificación ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo de Aenor. Este sello supone un reconocimiento internacional que acredita la excelencia de la entidad en la gestión de la seguridad y la salud de su personal.

Su renovación refuerza el compromiso de Unicaja con la cultura preventiva, implicando de manera activa a toda la plantilla. Para la entidad, avanzar en la prevención y en la adopción de medidas que promuevan entornos de trabajo seguros es una prioridad, ha indicado en un comunicado.

La certificación ISO 45001 de Aenor constituye una referencia global para las organizaciones que buscan optimizar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, siendo más eficaces y eficientes, reduciendo los accidentes y enfermedades, y aumentando la capacidad operativa.

La directora de Personas y Talento de Unicaja, Esther Jaime, ha valorado la certificación recibida por Aenor, que viene a reafirmar que "en Unicaja la protección de las personas es un pilar fundamental en su estrategia de gestión, orientada a garantizar un entorno laboral seguro".

De igual modo, ha destacado que la entidad cuenta con una Política de Prevención de Riesgos Laborales que refleja "nuestro compromiso con la seguridad, la salud laboral y la prevención de los riesgos profesionales".

Por su parte, la directora Corporativa de Personas y Organización de Aenor, Susana Pedrero, ha señalado que "organizaciones como Unicaja mantengan su apuesta por sistemas de gestión que refuerzan la seguridad y la salud en el trabajo demuestra un compromiso sólido con las buenas prácticas y la mejora continua".

"La renovación de la certificación ISO 45001 de Aenor refuerza el enfoque preventivo maduro que aporta garantías adicionales tanto a la plantilla de Unicaja como al resto de sus grupos de interés, aportando la confianza que sustenta los entornos laborales gestionados con rigor y orientados a la salud y a la seguridad", ha agregado.

Unicaja mantiene "un firme compromiso con la seguridad y la salud laboral de sus profesionales". La entidad dispone de un programa integral de prevención de riesgos laborales que incluye su identificación y mitigación, protocolos de seguridad y medidas preventivas orientadas a evitar accidentes y a promocionar e implantar entre su personal hábitos saludables que ayuden en el marco de una prevención integral.