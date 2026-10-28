Unicaja renueva su colaboración con Apymer para apoyar a las empresas de Ronda y Guadalteba, en la provincia de Málaga

El acuerdo suscrito por el director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de Apymer, Francisco Javier Vázquez. - UNICAJA

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de las Comarcas de Ronda y Campillos (Apymer) han renovado su acuerdo de colaboración, con el que ambas entidades mantienen una línea de trabajo conjunta para respaldar la actividad empresarial de estas zonas de la provincia malagueña.

Así lo han informado desde la entidad bancaria a través de una nota, en la que han indicado que esta relación se prolonga desde hace más de tres décadas y busca facilitar el desarrollo de los negocios, favorecer la inversión y contribuir al mantenimiento del empleo en el territorio.

El convenio permite a las más de 750 empresas y profesionales autónomos de las comarcas de Ronda y Guadalteba que integran Apymer, acceder a una oferta de productos y servicios financieros en condiciones ventajosas, adaptada a las necesidades de su actividad.

Esta oferta incluye soluciones para la gestión de la liquidez y la financiación de los negocios, tanto para afrontar los gastos habituales como para abordar nuevas inversiones.

El acuerdo ha sido suscrito por el director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de Apymer, Francisco Javier Vázquez, y se produce en el marco del convenio que la entidad financiera mantiene con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) para impulsar la actividad de las empresas de la provincia y favorecer el desarrollo de iniciativas.

Desde Unicaja, Artacho ha destacado que "el tejido empresarial de las comarcas de Ronda y Guadalteba desempeña un papel esencial en la actividad económica y el empleo de sus municipios. Acompañar a las pymes y a los autónomos significa facilitarles herramientas para gestionar sus negocios, afrontar sus necesidades de financiación y valorar nuevas oportunidades de crecimiento".

Asimismo, ha señalado que "la cercanía al territorio y el conocimiento de la realidad de cada negocio son fundamentales para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las empresas". Por ello, ha añadido que "este acuerdo con Apymer nos permite mantener esa colaboración con los empresarios de la zona y contribuir a que dispongan de recursos financieros para desarrollar su actividad".

Por su parte, el presidente de Apymer ha indicado que "la renovación de este convenio con Unicaja es una excelente noticia para el tejido empresarial de Ronda y la Serranía. Nuestros asociados vuelven a contar con condiciones financieras ventajosas y un apoyo cercano que les ayuda a crecer, invertir y afrontar el día a día con más tranquilidad".

"Desde Apymer agradecemos a Unicaja su compromiso continuado con las pequeñas y medianas empresas de nuestra comarca. Este acuerdo, que renovamos un año más, demuestra que la colaboración entre entidades financieras y asociaciones empresariales es clave para impulsar el desarrollo económico y el empleo en nuestro territorio", ha manifestado.

Según han indicado, la renovación de esta colaboración "se enmarca en la apuesta de Unicaja por las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, considerados colectivos prioritarios en su política de financiación y en su Plan Estratégico 2025-2027".

A través de su actividad en los distintos territorios en los que opera, la entidad busca dar respuesta a las necesidades financieras de los negocios y contribuir así al desarrollo de la economía local.

Han recordado que Apymer es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en 1980 para representar y defender los intereses profesionales comunes de las empresas de su ámbito de actuación, así como promover el desarrollo de la actividad empresarial en las comarcas de Ronda y Campillos.