Unicaja renueva con Funcas y apoya a una decena de iniciativas de educación financiera con más de 30.000 beneficiarios

El convenio firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña. - UNICAJA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas) han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar la educación y la cultura financieras de la ciudadanía, una línea de actuación que ambas entidades mantienen desde 2018. El convenio, firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, "permitirá desarrollar una decena de iniciativas a lo largo del curso", con una previsión de más de 30.000 beneficiarios.

Según ha concretado la entidad bancaria en una nota, la renovación consolida la participación de Unicaja en el 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' (Funcas Educa), que alcanza su octava edición. El objetivo es "mejorar el nivel y la calidad de la educación financiera de los ciudadanos para facilitar que tomen decisiones informadas en la gestión de sus finanzas, tanto en entornos tradicionales como digitales". Así, han concretado que este programa "contribuye a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Educación Financiera, impulsado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

En concreto, el acuerdo se articula a través del Proyecto Edufinet --promovido por Unicaja, junto con la Fundación Unicaja--, que canaliza las actividades formativas y divulgativas incluidas en el convenio. Estas actuaciones se dirigen a distintos públicos, con especial atención a edades tempranas --niños y jóvenes-- y colectivos vulnerables, como personas mayores. Esta actividad da continuidad a la labor que realiza Edufinet desde hace más de dos décadas, como "uno de los programas de educación financiera pioneros en el país".

Entre las iniciativas previstas, destacan el noveno Congreso de Educación Financiera, las decimoctavas Jornadas para Jóvenes, la decimoctava Olimpiada Financiera y actividades de carácter divulgativo, como representaciones teatrales adaptadas a este público. El programa incluye, además, las sextas Jornadas EdufiKids para alumnos de primaria y propuestas para educación infantil, como el teatro. Asimismo, cabe mencionar las sextas Jornadas para Mayores y actividades para este colectivo en zonas rurales, como el cuarto Proyecto Embajadores o la Semana del Mayor. El convenio también incluye, entre otras acciones, la potenciación de recursos tecnológicos para un mayor alcance o la edición de publicaciones para contribuir a una mayor divulgación económica.

Estas actividades se desarrollarán a lo largo del curso, combinando sesiones presenciales y 'online' adaptadas a los diferentes públicos, y en distintas comunidades autónomas, localidades y zonas rurales. En conjunto, estas actividades "buscan trasladar conceptos prácticos relacionados con las finanzas personales, el ahorro, la inversión responsable, la ciberseguridad y la prevención del fraude, en un contexto marcado por la creciente digitalización de los servicios financieros y la proliferación de información no fiable en canales digitales".

A este respecto, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado que "la educación financiera es un elemento clave para que los ciudadanos puedan tomar decisiones financieras informadas en su día a día en las distintas etapas de su vida, especialmente en un entorno en el que el acceso a la información y a los servicios digitales es cada vez mayor".

En este sentido, ha señalado que "iniciativas como el Proyecto Edufinet --consolidado como una referencia fundamental en educación financiera-- permiten acercar ese conocimiento de forma accesible a distintos colectivos, contribuyendo a una mayor inclusión financiera y digital". Asimismo, ha apuntado que el nuevo acuerdo con Funcas "permitirá continuar aumentando el alcance de las acciones de educación financiera".

Por su parte, el director general de Funcas ha indicado que "la educación financiera es clave para mejorar la autonomía económica de los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo. Ayuda a tomar decisiones informadas sobre las finanzas personales y reduce la vulnerabilidad ante posibles crisis o fraudes".

Funcas y CECA acordaron la puesta en marcha en 2018 del 'Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera' con el objetivo de "contribuir a financiar actividades de educación financiera que desarrollen las entidades adheridas a CECA, consolidando los proyectos ya existentes e impulsando otros nuevos".

Edufinet, por su parte, que cuenta con la colaboración de 18 universidades y de una decena de entidades, se enmarca en el compromiso social de Unicaja y en su estrategia de sostenibilidad, contando, en la actualidad, con dos sedes físicas --en Málaga y Salamanca--, desde las que organiza sesiones presenciales y en línea.

Con 20 años de trayectoria, su labor le ha convertido en "uno de los agentes más activos en los ámbitos de la educación y la inclusión financieras". De hecho, en 2025 impartió cerca de un millar de sesiones de educación financiera a más de 40.900 beneficiarios --un 35 por ciento más con respecto al año anterior--, centradas en materias como finanzas personales y digitales, ahorro e inversión responsable y ciberseguridad.

Asimismo, Edufinet contabiliza 220.000 seguidores en redes sociales y suscriptores en plataformas de 'podcast', registrando durante el pasado ejercicio más de trece millones de visualizaciones en estas plataformas. En 2025, la actividad de Edufinet fue reconocida con dos nuevas distinciones, en concreto, dos Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.