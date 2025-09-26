Unicaja respalda al sector hortofrutícola en Fruit Attraction 2025

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reafirmado su apoyo al sector hortofrutícola con su participación en Fruit Attraction 2025, la feria internacional de referencia que se celebrará en Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre y que prevé reunir a más de 120.000 profesionales de 150 países y a 2.460 empresas expositoras.

La entidad contará con un estand propio en el que exhibirá su amplia oferta de productos y servicios financieros, entre ellos una línea de créditos preconcedidos superior a los 1.000 millones de euros, anticipos de la Política Agraria Común (PAC), por otros 1.000 millones y seguros agrarios, con el objetivo de consolidarse como "socio estratégico" del sector.

La institución financiera aprovechará el evento para "reafirmar su compromiso con el sector agroalimentario, poniendo a disposición de las empresas un equipo experto de profesionales que ofrecerá asesoramiento personalizado y soluciones financieras avanzadas para la operativa internacional de las mismas", según ha señalado en un comunicado.

De este modo, "refuerza su papel como socio estratégico en la internacionalización de las compañías, combinando su solidez con un servicio cercano, especializado y adaptado a los retos de un mercado en constante evolución".

Asimismo, el banco pondrá en valor su oferta destinada a la producción de cultivos intensivos. Precisamente, en el marco de su última campaña, habilitó una línea de créditos preconcedidos por importe superior a los 1.000 millones de euros.

Entre otros productos y servicios de Unicaja, destacan también los anticipos de las ayudas de la PAC, que en su última campaña contó con otros 1.000 millones de euros en préstamos preconcedidos, "consolidándose en sus territorios de actuación como entidad financiera de referencia para el sector agrario".

De igual modo, pone a disposición de los profesionales del campo una amplia gama de seguros agrarios, así como un plan para facilitar el pago de los mismos --Plan Uni Seguro Empresas y Agro--, con los que "proteger y garantizar la producción y las instalaciones de las explotaciones".

Durante la feria, Unicaja reforzará la apuesta en el sector con productos especializados como el Plan Cero Profesional Agro y los productos Univerde, tarjeta y TPV, "con condiciones ventajosas, asistencia técnica especializada y seguridad en las operaciones".

Unicaja cuenta con un equipo especializado para asesorar y acompañar a las empresas y los autónomos en su día a día, tanto en el ámbito internacional como nacional. Estos profesionales estarán presentes en Fruit Attraction y darán respuesta a las demandas de los visitantes.

En suma, la entidad bancaria "sigue trabajando con el objetivo de ser un referente para el sector agrario, ofreciéndole productos, financiación y servicios adaptados a sus necesidades".

FRUIT ATTRACTION

Con una previsión para esta edición número 17 de 2.460 empresas expositoras, más de 78.000 metros cuadrados y más de 120.000 visitantes profesionales de 150 países, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas es una cita esencial del sector hortofrutícola.

Así, del 30 de septiembre al 2 de octubre, Madrid se convertirá en el epicentro mundial para operadores, minoristas y profesionales del sector que buscan crecer, conectar y transformar sus estrategias comerciales.