La Universidad de Málaga abre la licitació para modernizar y gestionar la residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha la licitación para la concesión y modernización de la residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud, un paso más dentro del plan estratégico con el que la institución quiere sumar alrededor de 1.500 plazas de alojamiento en la ciudad.

Según detalla la UMA en un comunicado, la actuación prevé una renovación profunda del edificio y su adaptación a las necesidades actuales del estudiantado, a la vez que busca ampliar la oferta residencial en un mercado cada vez más tensionado.

El pliego de licitación establece que la empresa adjudicataria deberá acometer un plan de inversión inicial para la rehabilitación y modernización de las instalaciones existentes y, posteriormente, asumir la gestión integral de los servicios de alojamiento, restauración, limpieza y mantenimiento, bajo un modelo de concesión de servicios.

En el plano económico, se establecen condiciones que buscan garantizar la solvencia y el compromiso de los participantes. Se ha fijado un canon anual mínimo de 700.000 euros y un canon adelantado de seis millones de euros, que se abonará de forma proporcional durante los tres primeros años del contrato.

Las obras de mejora incluyen una inversión mínima obligatoria de 1,2 millones de euros, destinada a transformar las 257 plazas actuales en habitaciones individuales, hasta sumar un total de 350 y actualizar las instalaciones.

El proyecto prevé, entre otras actuaciones, incrementar el número de baños, renovar los sistemas de climatización e iluminación y reforzar la conectividad mediante banda ancha y red Wi-Fi.

En cuanto a las tarifas, el pliego fija un precio máximo de 350 euros mensuales por habitación, una tarifa que incorpora los suministros de agua y energía dentro de límites de consumo responsable.

Todo ello deberá ejecutarse en un plazo máximo de doce meses desde la formalización del contrato, garantizando que la residencia continúe operando sin interrupciones durante las obras.

Con esta convocatoria, la UMA abre una nueva oportunidad de colaboración público-privada, combinando la modernización de su patrimonio inmobiliario con la garantía de servicios esenciales para su comunidad académica, al tiempo que refuerza un modelo educativo y residencial sostenible y accesible para la ciudad.

TEATINOS-UNIVERSIDAD

La UMA da cuenta en el mismo comunicado de que sigue la cuenta atrás para que Málaga disponga de una gran residencia de estudiantes con capacidad para albergar a un millar de personas. La nueva instalación se construirá en Teatinos, muy cerca de la parada de metro 'Andalucía Tech' y frente al Rayo Verde, "una ubicación estratégica que facilita el acceso al campus y lo conecta con el transporte público".

La mayor parte de las plazas estarán destinadas al estudiantado, mientras que una proporción se reservará para profesores con estancias prolongadas por actividades de docencia o investigación, así como para estancias cortas relacionadas con tribunales de tesis u oposiciones. Con esta distribución, la UMA busca dar respuesta a la creciente demanda de alojamiento universitario y ofrecer alternativas de calidad a toda su comunidad académica.