La Universidad de Málaga comienza el miércoles las conferencias sobre transferencia de investigación

Archivo - Imagen de archivo de unas jornadas de OTRI. - UMA - Archivo

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Málaga (UMA) vuelve a organizar un ciclo de jornadas formativas dedicadas a la transferencia dirigido a los distintos sectores de la comunidad universitaria, con especial atención al personal investigador. El primero de los encuentros será este miércoles, 28 de octubre.

Este primer encuentro tendrá lugar en el salón de grados de la Facultad de Marketing y Gestión, bajo el título 'La ruta de la transferencia en la UMA. Primeros pasos', han informado desde la UMA en una nota.

Impartido por la jefa de servicio de la OTRI, Marián Valverde, y por los técnicos de la Oficina Adolfo Linares y Sofía Trapero, de Propiedad Intelectual e Industrial y de Promoción y Proyectos Colaborativos, respectivamente, servirá de introducción al conocimiento de las principales herramientas usadas para llevar a cabo la transferencia en la institución malacitana.

El ciclo se desarrollará hasta el mes de mayo. En total se celebrarán más de una decena de jornadas/talleres en los que se abordarán los contratos y convenios como instrumento de transferencia, las cátedras y aulas por mecenazgo, la protección de los resultados de investigación y la patentabilidad de invenciones implementadas por ordenador o las convocatorias públicas para la financiación de la I+D+i colaborativa, entre otros temas.

Asimismo, también tendrá lugar un taller de redes sociales para la difusión de la I+D y una jornada dirigida a la creación de Empresas Basadas en el Conocimiento (EBC).

El objetivo de este ciclo, promovido por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, es promover la valorización del conocimiento generado por los investigadores al sector socioeconómico y dar a conocer las herramientas y procedimientos con los que se lleva a cabo la transferencia en el ámbito universitario.