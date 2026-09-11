La Universidad de Málaga coordinará un proyecto europeo pionero sobre seguridad de nanomateriales

La UMA coordinará un proyecto europeo pionero sobre seguridad de nanomateriales. - UMA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha recibido el respaldo europeo con la selección para financiación del proyecto Nanosafe (Safe and Sustainable Use of Nanomaterials: Vocational Education, Training and Entrepreneurship), una iniciativa internacional que contará con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) a través del programa Erasmus+, y que versará sobrela seguridad de nanomateriales.

La propuesta estará coordinada por la UMA, que liderará un consorcio europeo formado por universidades, centros de investigación, empresas y entidades especializadas en formación profesional de España, Austria, Italia, Polonia, Alemania, Grecia, Bélgica y Países Bajos, han indicado a través de un comunicado.

La gestión institucional y administrativa del proyecto se realizará desde la Oficina de Proyectos Internacionales, que forma parte del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales de la UMA, "consolidando el papel de la universidad como una de las instituciones españolas con mayor capacidad de liderazgo en proyectos europeos".

El proyecto estará coordinado científicamente por la catedrática de Ingeniería Química Olga Guerrero, investigadora de reconocido prestigio internacional en los ámbitos de los nanomateriales, energía e ingeniería ambiental.

La profesora Guerrero figura entre el 2% de los científicos más citados del mundo y cuenta con una amplia trayectoria en la coordinación de proyectos internacionales de gran envergadura, han señalado desde la UMA.

Su experiencia previa en programas europeos ha sido determinante para situar a la UMA al frente de esta iniciativa estratégica para la Unión Europea. Además, la participación de la universidad estará respaldada por un equipo multidisciplinar integrado por especialistas de diferentes áreas de conocimiento.

Así, junto a Olga Guerrero participan los profesores e investigadores M. Cruz López Escalante, experta en materiales nanoestructurados y tecnologías energéticas; y Francisco de Paula Martín, catedrático especializado en nanotecnología e ingeniería química.

También Enrique Rodríguez-Castellón, catedrático emérito y una de las figuras más destacadas internacionalmente en química de materiales y catálisis de la UMA; Eva María Sánchez Teba, especialista en sostenibilidad empresarial; y José María Alonso, experto en comunicación científica e innovación social.

Asimismo, estarán las profesoras Carmen de Vivero Porras y M. Teresa Otero Cobos, especialistas en derecho tecnológico y regulación, y Mario Gutiérrez Bedmar, experto en salud pública.

Según han incidido desde la UMA, Nanosafe nace con el objetivo "de crear el primer ecosistema europeo integrado de educación, formación e innovación dedicado a la seguridad y sostenibilidad de los nanomateriales"; un ámbito considerado "estratégico" para el desarrollo de sectores como la salud, la energía, la electrónica, la industria química, los nuevos materiales o las tecnologías medioambientales.

El proyecto responde a la creciente necesidad de profesionales cualificados capaces de evaluar los riesgos asociados al uso de nanomateriales, garantizar su aplicación segura e impulsar una innovación alineada con los principios europeos de sostenibilidad y responsabilidad social.

Entre sus principales objetivos destacan desarrollar nuevas competencias profesionales y perfiles especializados en seguridad de nanomateriales; diseñar programas formativos innovadores para formación profesional, educación superior y aprendizaje permanente; y crear contenidos digitales avanzados, laboratorios virtuales y microcredenciales reconocidas a nivel europeo.

También busca impulsar la aplicación del marco europeo Safe and Sustainable by Design (SSbD) para el diseño seguro y sostenible de materiales avanzados, así como fortalecer la colaboración entre universidades, empresas, centros tecnológicos y organismos reguladores.

Otros objetivos son generar herramientas de sensibilización ciudadana y recomendaciones para responsables políticos y administraciones públicas y crear la futura European Nanosafety Incubator Network, una red europea permanente de cooperación y transferencia de conocimiento en materia de nanosafety.

El consorcio de Nanosafe reúne a algunas de las organizaciones más relevantes de Europa en el ámbito de la nanotecnología, la educación y la innovación. Entre los socios participantes están, además de la universidad malagueña que es la coordinadora, la Bialystok University of Technology (Polonia), Paris Lodron Universität Salzburg (Austria) y la Università Ca' Foscari Venezia (Italia).

También está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España; Nanotechnology Industries Association (Bélgica); BioNanoNet Forschungsgesellschaft (Austria); Evonik Operations GmbH (Alemania); FAST-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (Italia); Cesur (España); INEKA-Anaptixiako Kentro Thessalias (Grecia) y Malsch TechnoValuation (Países Bajos).

Además, el proyecto cuenta con una amplia red internacional de entidades asociadas de Europa, América, Asia y Canadá que contribuirán a ampliar el impacto global de la iniciativa.

La selección de Nanosafe refuerza el posicionamiento internacional de la Universidad de Málaga "como institución líder en la coordinación de proyectos europeos" han destacado desde esta institución, y "consolida el papel de la ciudad malagueña como un nodo estratégico para la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de tecnologías avanzadas".

Durante los próximos tres años, el proyecto desarrollará una oferta formativa de alcance europeo, generará nuevas oportunidades de colaboración entre universidades y empresas y contribuirá a formar a cientos de estudiantes, docentes y profesionales especializados en uno de los ámbitos emergentes con mayor potencial de crecimiento para la economía europea.