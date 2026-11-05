La Universidad de Málaga destina más de 1,4 millones de euros a su programa de ayudas y becas 'UMA-Contigo'

Imagen de la presentación de las becas y ayudas 'UMA-Contigo' de la Universidad de Málaga. - UMA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado su programa de ayudas y becas propias 'UMA- Contigo', reafirmando su compromiso de acompañar e impulsar a su alumnado a lo largo de su trayectoria académica.

Según ha informado la institución académica en una nota, en esta edición de 2026, la UMA ha destinado un presupuesto de 1.405.000 euros orientados a "garantizar que las limitaciones económicas no constituyan un freno para el desarrollo del talento universitario".

Este programa ofrece ayudas económicas y de apoyo al estudiantado para ampliar las coberturas de la beca general del Ministerio, para facilitar la continuidad de los estudios universitarios, cubriendo matrícula, alojamiento o gastos de manutención; además de ayudas para asociaciones estudiantiles y de movilidad nacional, según ha detallado.

El acto de presentación ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; la vicerrectora de Estudiantes, Susana Cabrera; y la vicerrectora adjunta de Políticas de Acceso a la Universidad, Isabel María Abad. También han asistido personal del Servicio de Becas de la UMA.

El programa abarca diversas modalidades de apoyo diseñadas para responder de forma integral a las necesidades de los estudiantes como las Becas de Matrícula, destinadas a cubrir los costes académicos de estudios oficiales de Grado y Máster; Becas de Alojamiento y Manutención, destinadas a cubrir gastos de residencia y alimentación durante el curso académico para alumnos de grado; Apoyo a la Movilidad Nacional (Sicue), con ayudas enfocadas a facilitar los desplazamientos del alumnado en programas de intercambio nacional; y Ayudas para Asociaciones de Estudiantes, con fondos orientados a dinamizar la participación y el tejido asociativo dentro de los campus.

También se recogen en esta convocatoria ayudas para material didáctico del Grado Bellas Artes. En lo que se refiere a becas de alojamiento, la Universidad de Málaga ofrece estas ayudas a alumnos miembros de un estado de la Unión Europea, que estén matriculados en estudios oficiales de grado en un centro propio, con un mínimo de 48 créditos.

Además, el alumno debe tener concedida la beca general del Ministerio, o la beca de matrícula de la UMA, dentro del umbral 1 de renta.

En este sentido, y tiendo en cuenta el problema de vivienda que hay actualmente en Málaga, el rector ha anunciado que en las próximas convocatorias se va a ampliar el umbral de renta al nivel 2, para poder beneficiar a más estudiantes.

Para el rector, este programa representa uno de los objetivos más importante de una universidad pública: garantizar la igualdad de oportunidades.

Así, Teodomiro López ha manifestado que, aunque la situación económica de la UMA sea todavía compleja, no se va a reducir el presupuesto en este tipo de ayudas, mejorando incluso los requisitos de umbral de renta en el caso de las becas de alojamiento, como se ha explicado en el párrafo anterior.

La vicerrectora de Estudiantes ha sido la encargada de describir las ayudas, así como los requisitos de acceso y el procedimiento para solicitarlas.

Además, ha destacado la apuesta de la universidad por ampliar la cobertura de la beca general del Ministerio y cubrir así las necesidades del estudiantado que lo necesite.