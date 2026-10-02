La Universidad de Málaga lanza una plataforma para promover el uso compartido de los vehículos que llegan a los campus. - UMA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha dado un paso más hacia la sostenibilidad, el ahorro energético y la conciencia medioambiental y ha lanzado un proyecto destinado a promover el uso compartido de los vehículos que llegan a los campus en la capital y a las localidades malagueñas que albergan centros adscritos de Ronda y Antequera.

Se trata de la plataforma 'UMACar', una herramienta exclusiva para estudiantes y personal universitario diseñada para conectarlos y viajar juntos mediante una petición directa que se hace a través de la aplicación de la UMA, con lo que es una demanda cerrada.

La aplicación se puso en marcha el pasado lunes, 28 de septiembre, y en cuatro días ha alcanzado un volumen de 2.360 personas que se han dado de alta en la aplicación, incluyendo 294 vehículos para compartir y 1.241 trayectos.

Desde la UMA han destcado en una nota que "solo se viaja con compañeros de la comunidad UMA debidamente identificados y siempre se sabe con quién se comparte destino". Además de la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, también se pretende la disminución de atascos en horas punta.

Al respecto, el rector, Teodomiro López, ha resaltado la importancia de esta iniciativa al considerar que su desarrollo "nos permite abordar al mismo tiempo dos cuestiones que afectan directamente a nuestra comunidad universitaria: la necesidad de avanzar hacia una movilidad más sostenible y el coste que supone desplazarse diariamente hasta nuestros campus".

A su juicio, "compartir coche es un gesto sencillo que puede tener un impacto muy importante, ya que hace que se aprovechen mejor los vehículos que ya están circulando y que se reduzcan los desplazamientos innecesarios", y todo ello teniendo en cuenta que, con 'UMACar' "se comparten los gastos por trayecto, algo que, en el contexto actual de los precios de los carburantes, supondrá un alivio económico para muchas personas".

El servicio contiene unas características que lo diferencian de otras plataformas para compartir coche, como la exclusividad para el colectivo universitario, ya que es una herramienta específicamente diseñada para estudiantes y para el personal de la universidad.

También han destacado el entorno "cerrado y seguro", al tratarse de una plataforma en la que los ocupantes solo viajarán con compañeros de la comunidad universitaria que estarán debidamente identificados. "Gracias a esto, el usuario siempre sabrá con quién va".

Asimismo, han señalado que la aplicación está enfocada en las rutas habituales y los trayectos hacia los recintos de la universidad, de manera que, obligatoriamente, el origen o el destino de un viaje debe ser un campus universitario (Teatinos o El Ejido). Se han incluido todos los municipios de la provincia de Málaga.

Se puede acceder mediante el ordenador a través del portal https://umacar.uma.es y también es accesible desde el móvil abriendo la 'app' de la UMA, dirigiéndose a "SERVICIOS" y pulsando en el módulo de "Coche Compartido".