La Universidad de Málaga logra cerca de diez millones de euros para la investigación procedentes del plan nacional

Investigadores - UMA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga ha conseguido cerca de diez millones de euros de financiación para proyectos de investigación de la convocatoria 2025 del Plan Nacional, concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya resolución provisional acaba de ser publicada.

Estas ayudas dirigidas a 'Proyectos de Generación de Conocimiento' se enmarcan en el Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, según han informado desde la UMA en un comunicado.

Una inyección económica de un total de 9.585.945,00 euros, que se distribuirá entre 50 proyectos, de los que 18 llevan asociados contratos predoctorales --que recibirán una financiación concreta de 2.423.070 euros--.

Así, de los 50 proyectos seleccionados, sin las actuaciones concedidas para la formación de personal investigador predoctoral, 14 corresponden a las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, 22 son de la rama de las Ingenierías y la Arquitectura y 14 al ámbito de las ciencias experimentales y de la salud. Casi una veintena están dirigidos por mujeres.

Los dos proyectos que más presupuesto han obtenido, según esta resolución provisional, corresponden a la Facultad de Ciencias. Por un lado, el dirigido por el investigador del Área de Ingeniería Química José Rodríguez Mirasol, que ha recibido un total de 372.500 euros; y, por otro, el promovido por la científica del Departamento de Microbiología Dolores Fernández Ortuño, con 312.500 euros.

La UMA consolida su pujante posición en atracción de financiación pública, convirtiéndose en una de las instituciones andaluzas líder, al mantener la cuantía conseguida en esta misma convocatoria altamente competitiva en el año anterior, donde se posicionó como la universidad autonómica con mayor captación relativa de fondos del Plan Nacional de Investigación.

Certifica, así, su creciente empuje a la I+D de excelencia, con proyectos de innovación aplicada y de gran impacto social. Esta nueva convocatoria del Plan Nacional tiene por objeto financiar la realización de proyectos de investigación dirigidos tanto a fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento científico y la investigación de calidad contrastada como a avanzar hacia la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad.