La Universidad de Málaga promueve 'La investigación que hacen ellas' para conmemorar el Día de la Mujer en la Ciencia

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) va a incidir el trabajo de investigación que las mujeres realizan en el ámbito universitario con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar este próximo 11 de febrero.

Así, la UMA ha dado a conocer este martes una programación que se extenderá durante todo el mes de febrero y que pretende visibilizar la investigación que hacen ellas, "nuestras científicas", con iniciativas para todos los públicos, dirigidas a concienciar sobre la equidad en la I+D. El acto institucional central para conmemorar la efeméride se va a celebrar este miércoles en el edificio Rayo Verde, bajo el lema 'En la UMA, todas hacemos ciencia'.

La presentación la ha presidido el rector, Teodomiro López, que ha estado acompañado por la vicerrectora de Igualdad y Política Social, María José Berlanga, y el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Maireles.

Asimismo, también han participado en la misma las investigadoras Diana López (Facultad de Psicología y Logopedia) y Melissa García (Facultad de Ciencias), Premios Nacionales de Investigación 2022 y 2025, respectivamente, que han compartido sus trayectorias, insistiendo en la necesidad de dar visibilidad al talento femenino y de crear referentes para despertar vocaciones científicas en edades tempranas.

El rector ha reafirmado el compromiso de la Universidad de Málaga con la igualdad, el conocimiento y la ciencia, al tiempo que ha manifestado "que todavía queda mucho camino por delante y que, por ello, hay que seguir celebrando este día y reivindicando el papel de la mujer en la ciencia".

En este sentido, López ha presentado algunas cifras: en la carrera profesional, los 'techos de cristal' siguen siendo una barrera importante en las universidades, donde las mujeres ocupan el 27% de las cátedras en España (algo más, un 27,6% en la UMA), y donde la desigualdad se concentra especialmente en las carreras técnicas.

Por otro lado, el rector ha señalado que, mientras que en el sector público la dedicación a la ciencia avanza hacia la paridad, con un 50,5 por ciento de investigadoras y un 46,2% de los proyectos de investigación liderados por mujeres, la presencia femenina en el tejido empresarial desciende significativamente hasta el 31,2%.

REFERENTES VISIBLES DESDE DIFERENTES MIRADAS

La vicerrectora de Igualdad y Política Social, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de crear referentes cercanos y visibles, así como de abordar la investigación desde todos los ámbitos de conocimiento, ya que "la ciencia no solo se hace desde los laboratorios".

A este mensaje se ha sumado también el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica que ha afirmado que la ciencia necesita diferentes miradas, y que aúna pasión, rigor y constancia.

La investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento Diana López ha mencionado el apoyo institucional como clave para poder desarrollar una carrera científica de éxito, sumado a planes de estabilización, financiación y medidas de conciliación.

"El reto es que haya más mujeres líderes, construyendo y liderando equipos. Eso es lo que necesita la ciencia: voces nuevas y miradas diversas", ha expresado.

Melissa García, profesora titular del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, se ha presentado como una apasionada de la ciencia, que, a su juicio, hay que acercar a las aulas ya desde edades tempranas para despertar vocaciones y que las niñas vean que "pueden hacer lo que quieran". "El mundo necesita ciencia, y la ciencia más niñas y mujeres", ha concluido.