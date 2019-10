Las universidades de Málaga y de Incheon (Corea del Sur) celebran una década de trabajo y actividades en común

Publicado 14/10/2019 15:24:52 CET

El Complejo de Estudios Sociales y Comercio ha acogido este lunes los actos de celebración del décimo aniversario de la colaboración de la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad Nacional de Incheon (UNI), con la presencia de ambos rectores, José Ángel Narváez y Dong Sung Cho, respectivamente; así como el embajador de Corea del Sur en España, Hong-Jo Chun.

La Universidad de Málaga mantiene desde 2009 un acuerdo de colaboración con la Incheon National University. Tras estos diez años de intercambio académico y cultural se han movido más de 500 alumnos y se han desarrollado un gran número de proyectos y actividades, que han implicado a profesores e investigadores de ambas universidades.

Entre sus actividades, también destacan sus programas culturales: Cada año se organiza un concurso de ensayo sobre literatura coreana; también anualmente se celebra en la UMA la Semana de Corea y una vez al mes la Oficina Puente con Corea organiza un intercambio lingüístico coreano-español para que los estudiantes practiquen el idioma.

Narváez ha subrayado que celebran esta década de "fructífera colaboración" gracias "al esfuerzo, el trabajo y la ilusión de mucha gente en las dos universidades" y que ha servido, ha puntualizado, "para abrirnos a Asia", confiando en que estas acciones conjuntas se mantengan en el tiempo.

El rector de la UNI, por su parte, ha incidido en el "espíritu internacional de ambas universidades" y la cooperación que mantienen a todos los niveles, "especialmente provechosa por el intercambio de estudiantes y las colaboraciones en innovación e investigación".

Sung ha defendido la internacionalización de las universidades: "Las universidades debemos ser sólo una para atender y buscar soluciones para la sociedad y sus desafíos globales", ha manifestado.

El embajador de Corea del Sur en España ha felicitado a ambas universidades y destacado el aumento de las relaciones comerciales entre España y Corea del Sur, en general, y el intercambio creciente de estudiantes, profesores e investigadores, en particular.

Tras este acto se ha celebrado la mesa redonda 'Las universidades de Málaga e Incheon como puente de las relaciones España-Corea', moderada por la vicerrectora de Internacionalización de la UMA, Susana Cabrera y la participación de la decana de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, Ana Rosa del Águila; el director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNI, Choi, Juneyoung; el director de la Oficina UMA-ATECH Puente con Corea, Antonio Doménech y la secretaria general de Casa Asia, Montserrat Riba.

El rector de la Universidad Nacional de Incheon ha pronunciado la conferencia 'Why innovation is needed in the higher education', continuando la jornada con la visita a la Biblioteca de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, sede del proyecto Window on Korea, fruto de la donación de libros por parte de la Biblioteca Nacional de Corea a la Biblioteca Universitaria de la UMA.

Pro la tarde son dos las mesas redondas: 'Experiencias profesionales de graduados en estudios de Asia oriental y del puente Málaga-Incheon' y 'La UMA & INU como puente de innovación e investigación', con una visita a la Oficina UMA-ATECH Puente con Corea.

La clausura de la jornada, a las 18 horas, corre a cargo del vicerrector de Proyectos Estratégicos de la UMA, Víctor Muñoz, en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga y contará con una 'performance' de la compañía coreano-malagueña Mu Teatro.