UPA Málaga lleva a las aulas de un colegio un desayuno saludable con aceite de oliva, pan y queso de la provincia

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Málaga ha llevado este martes un desayuno saludable a las aulas del colegio Eduardo Ocón de la capital a base de aceite de oliva virgen extra, pan y queso. El objetivo ha sido dar a conocer los alimentos que se producen en la tierra para que los jóvenes escolares sean prescriptores de los productos de calidad de Málaga.

Al acto, impulsado por UPA Málaga de la mano de la Diputación provincial de Málaga, han asistido el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, acompañado por el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar; el responsable de AOVE Finca Las Morenas, Miguel Gómez; y el delegado de Agricultura, Fernando Fernández-Tapia.

Los jóvenes estudiantes han aprendido así la importancia que tiene la agricultura y la ganadería no solo en la economía malagueña, sino sobre todo en la dieta diaria. Los alumnos han degustado aceite de oliva virgen extra de Finca Las Morenas, de Cuevas de San Marcos; molletes de Antequera y queso fresco de El Porticartero, de Yunquera.

Francisco Moscoso ha destacado que la finalidad del desayuno y de la campaña promocional que, por cuarto año consecutivo se ha llevado a cabo en la provincia, es "ofrecer a los estudiantes lo mejor que tenemos en nuestra tierra, el buen aceite de oliva que producimos, los molletes de Antequera que tanta fama tienen, y el queso fresco que elaboran nuestros ganaderos".

"Pero, también, a otros centros del interior hemos llevado productos como mangos, aguacates, naranjas y uvas pasas. Queremos que ellos sean los primeros prescriptores de una dieta sana y equilibrada y que lo transmitan así en sus casas", ha expuesto.

UPA Málaga ha convertido a los alumnos y alumnas del colegio Eduardo Ocón en cocineros por unos instantes, puesto que ellos mismos se han elaborado el desayuno saludable que, después, han degustado con satisfacción.

Con esta actividad, desde UPA Málaga "queremos que los niños consideren los productos que elaboramos en nuestra tierra como piedra angular de su alimentación. Y, hoy, muchos de ellos han descubierto la magnífica combinación que representan el aceite de oliva, el mollete y el queso", concreta Moscoso.

Por su parte, Jesús Cózar, ha valorado la iniciativa comparándola con la que se hace en otros territorios como Jaén. "Esta campaña promocional quiere inculcar a los jóvenes la importancia de consumir productos malagueños no por tradición, sino por convicción, poniendo en valor el aceite de oliva, los molletes de Antequera y el queso", ha dicho.

"Debemos conocer las bondades medioambientales y de la salud que tienen el aceite y el queso, por ejemplo, y es importante que los niños, que vienen al colegio a aprender, descubran que se pueden comer todos los productos elaborados por los agricultores y los ganaderos, porque somos los que garantizamos la seguridad y la soberanía alimentaria para toda la sociedad", ha concluido Cózar.

Por su parte, el delegado de Agricultura ha valorado la iniciativa de UPA Málaga con el objetivo de promocionar y dar a conocer a los jóvenes alumnos las bondades de los productos malagueños. "Se trata de una actividad con la que desde UPA se pone en valor la importancia de los agricultores y de los ganaderos de la provincia, que nos dan de comer y siempre están ahí cuando se les necesita", ha dicho.

"Es muy importante que los niños, que en el mañana serán los consumidores de nuestros productos, sean conscientes de la importancia de desayunar y comer sano con buenos alimentos como los que producimos en Málaga", ha expuesto Fernández-Tapia.