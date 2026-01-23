Una usuaria violenta una sala de espera, insulta e intenta agredir a una facultativa en Málaga en Nochevieja

Concentración de protesta del Sindicato Médico de Málaga a las puertas del Centro de Salud de Cruz de Humilladero. - SMM

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una usuaria del Centro de Salud de Cruz de Humilladero, en la ciudad de Málaga, violentó la sala de espera de este espacio, insultó e intentó agredir a una facultativa en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero.

Así lo ha dado a conocer este viernes el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en una concentración de protesta que han celebrado a las puertas del propio centro donde sucedieron los hechos según el relato del propio sindicato.

Según ha explicado Teresa Valle, delegada de Prevención de Riesgos Laborales del SMM, los hechos comenzaron cuando la referida usuaria fue a ser atendida por la médico debido a unos mareos, ante lo cual "ella se revolvió porque empezó a exigirle otro tipo de medidas, diciéndole a la profesional lo que tenía que hacer".

Cuando la facultativa volvió a explicarle las medidas básicas, la usuaria "se levantó, empezó a insultarla, a proferir gritos, a violentar todo el ámbito de la sala de espera, incluso llegó a arrojar una cartera, un monedero hacia ella que también pudo darle a algún paciente que estaba allí esperando".

El personal de seguridad, un celador y, posteriormente, la Policía Nacional intervinieron, ante lo cual la usuaria se marchó. Pero, cuando ya estaban cerradas las puertas del centro de salud, la mujer volvió acompañada con otras personas "para seguir la agresión a esta compañera", ante lo cual la facultativa volvió a pedir la presencia disuasoria de la Policía Nacional.

"Estamos vendidos, estamos a merced de que pueda ocurrir cualquier desgracia un día", ha dicho Teresa Valle, que ha recordado que desde el SMM "volvemos otra vez a evidenciar la falta de compromiso, la falta de respeto hacia los profesionales por parte de la Junta Andalucía, del SAS".

Valle ha criticado que del plan elaborado en 2020 contra las agresiones por parte de la consejería "se ha implantado una mínima parte", y ha asegurado que el plan contemplaba medidas como personal de seguridad, la existencia de varias vías de escape, consultas comunicadas e incluso arcos de metales, "y la realidad es que no los hay".

La representante del SMM también ha criticado que en Andalucía no haya medidas sancionadoras efectivas por parte de la Consejería: "En otras comunidades están elaborando planes contra agresiones actualizados en las que sí se contemplan medidas inmediatas. No hace falta que sea una agresión física, verbal, amenaza, lo que sea inmediata, independientemente de que se denuncie o no".