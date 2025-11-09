Valero y Alba (IU-A) cargan contra "privatización y recortes" de la sanidad de la Junta de los que culpan a Moreno

IU-A ha tomado parte en la movilización de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública en Málaga. - IU

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, y el candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la Junta, Ernesto Alba, han tomado parte este domingo en Málaga en la movilización de Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, contexto en el que han cargado contra "la privatización y los recortes" de la Junta de Andalucía y el caso de los cribados.

Valero ha criticado al presidente de la Junta: "Moreno Bonilla está engañando a los andaluces y las andaluzas. Ante la crisis de los cribados, su plan de choque es una estafa, es un parche. No va a contratar a los radiólogos necesarios", ha aseverado.

Además, el coordinador regional de IU-A ha dicho que en lo que va de 2025, Moreno "va a recortar hasta 90 millones de euros en las partidas de contratación en los hospitales públicos andaluces".

"Porque Moreno Bonilla es como Mazón y como Ayuso. Desprecia a las víctimas de su negligente gestión. No hay Partido Popular bueno", ha criticado.

Valero también ha acusado al presidente de la Junta y su ejecutivo de ser "los manijeros, las marionetas de las clínicas privadas, para las cuales gobiernan. Y por eso aplican sin piedad su plan, derivar fondos públicos a clínicas privadas mientras desmantelan lo público. Por eso nosotros y nosotros vamos a pelear hasta el final para tener una sanidad pública que dé seguridad a las familias trabajadoras andaluzas", ha concluido.

Por su parte, Ernesto Alba, ha dicho que "privatizar mata", y ha considerado que ese es el plan establecido por Moreno desde que gobierna en la Junta: "En la sanidad su modelo es el de entregar lo que es de todas y todos a grandes empresas especuladoras que se están haciendo de oro a costa de la vida de la gente", ha relatado.

El candidato de IU-A a presidir el Gobierno andaluz ha dicho que la crisis de los cribados "es una muestra de que cuando se entrega a empresas privadas algo tan esencial como la sanidad, al final estas empresas nos toman a los andaluces y a las andaluzas como números y no como seres humanos".

"Al final, cuando entrega lo más estratégico, como puede ser la sanidad o incluso otros elementos como la propia dependencia en manos de empresas privadas, pues al final quien sale perdiendo en todo esto es tanto los profesionales como la sociedad andaluza en general, que no es atendida de una forma digna porque no se garantiza en su totalidad la calidad de la sanidad pública", ha expuesto Alba.

También ha dicho que el modelo de Moreno ha fracasado, y que la exigencia de IU-A es "revertir el modelo y contar con una sanidad completamente pública, de calidad, donde se garanticen los derechos tanto de los andaluces y de las andaluzas, de los propios profesionales y que sea una joya de oro como ha sido hasta hoy".