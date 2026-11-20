El coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, en Málaga durante el encuentro 'Por un salario digno' - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha subrayado este viernes que "está claro" que el que el Frente Amplio esté en el Gobierno de coalición "será muy beneficioso" para Andalucía y ha subrayado que "lo que hemos hecho desde el Gobierno de coalición ha beneficiado" a la región.

"Significará un beneficio para Andalucía", ha incidido Valero en Málaga, junto con el candidato del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, y la cordinadora de IU en la provincia de Málaga y portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital, Toni Valero, antes del encuentro 'Por un salario digno'.

De hecho, Valero ha asegurado que "no cabe ninguna duda y todo el mundo sabe" que "sin nosotras y sin nosotros en el Gobierno no se habrían dado los avances en materia laboral, en materia social". "Unos avances que hemos llevado al Consejo de Ministros hasta el último minuto", ha destacado.

Entre otros, ha recordado que se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.280 euros, una medida que "beneficia a 2,7 millones de españoles y españolas, a medio millón de andaluces y andaluzas"; y que se ha subido el salario a los funcionarios un 4,5%, "que en el caso de Andalucía supone medio millón de trabajadores y trabajadoras".

Por otro lado, ha advertido de que "es una frivolidad" plantear que da igual quién gobierne en Madrid: "Es una frivolidad de quien probablemente no tenga nada que perder, de quien no llega asfixiado a fin de mes".

"Importa y mucho quien gobierne en Madrid", ha subrayado, al tiempo que ha alertado de que "ya estamos escuchando a la patronal, también a PP y a Vox: Van a retroceder en aquellos avances y conquistas que hemos conseguido en esta legislatura para los trabajadores y las trabajadoras".

Al respecto, ha incidido en que Frente Amplio quiere "hacer todo lo contrario": "Vamos a reformar el Estatuto de los Trabajadores para que los salarios se actualicen en relación al coste de la vida de manera universal y automática para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que lo tienen que negociar en sus convenios".

"Se acabó que pueda haber trabajadores y trabajadoras que por estar en un convenio que no le actualiza el salario a ese coste de la vida se queden descolgados y lleguen asfixiados a fin de mes", ha agregado Valero.

Por lo tanto, ha subrayado que "frente a ese conformismo del PSOE, que se quiere quedar como está y se conforma con lo que se ha hecho, nosotros queremos ir a por más".

"Frente a esa resignación en la cual se manejan algunos y algunas, dando por hecho que tiene que gobernar Feijóo y Abascal, nosotros y nosotras tenemos claro que se puede ganar este partido, que se puede gobernar y tenemos muy claro que el Frente Amplio en un próximo Gobierno de coalición será muy beneficioso para Andalucía", ha concluido.

BORREGO: "TRABAJAR MENOS, COBRAR MÁS Y TENER MÁS DERECHOS"

Por su parte, Borrego ha agregado que la propuesta de Frente Amplio "se basa muy resumidamente en trabajar menos, cobrar más y tener más derechos. Tan sencillo como eso". Así, ha señalado entre las propuestas "reducir la jornada", seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y "pelear" para que aumenten también el resto.

"Ya está bien de que los beneficios se los queden siempre unos pocos, ya está bien de que haya unos pocos que están batiendo récord de beneficios, de que se queden cada vez más parte del pastel", ha dicho.

Ha advertido de que "vemos que la patronal está constantemente criticando que se avance en derechos sociales, en derechos de los trabajadores", así como "vemos que están frivolizando incluso con que se suba el salario mínimo, mientras ellos cobran fácilmente 400.000 euros al año".

"Los beneficios hay que repartirlos y hay que pelear porque la gente tenga más tiempo también de vida, porque al final hablamos de tiempo de vida", ha agregado Borrego, quien ha señalado que "a la gente se le va la vida en el trabajo, se le va en jornadas interminables o yendo a trabajar o volviendo de trabajar estando preocupada por cosas relacionadas con el trabajo".

Asimismo, ha recordado que también "peleamos" por reducir la jornada laboral progresivamente hasta llegar a las 32 horas semanales. "La política está para facilitar la vida a la gente, para hacer que la vida sea más sencilla y las cosas no sean tan difíciles", ha apostillado.

Por tanto, "reducir la jornada, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, pelear para que suban también los salarios que no son el salario mínimo con cláusula de revisión legal, y subir la indemnización por despido improcedente, ese despido injusto que recortó Rajoy en su momento" son propuestas de Frente Amplio que ha desgranado Borrego, quien ha dejado claro que "eso es pelear por la gente, eso es proteger a la gente, en Málaga, en Andalucía y en España".

MORILLAS: "QUE LA GENTE TRABAJE PARA VIVIR Y NO VIVA PARA TRABAJAR"

Por su parte, Morillas ha incidido en que "queremos que la gente trabaje para vivir y no viva para trabajar" y ha destacado las propuestas en materia laboral "para mejorar las condiciones laborales de la gente trabajadora en la provincia de Málaga".

Así, ha asegurado que "el voto al Frente Amplio en la provincia de Málaga es el voto decisivo": "Permite parar al fascismo, estamos disputando el diputado con Partido Popular y Vox" y "permite que se pongan en marcha políticas valientes para mejorar la vida de la gente trabajadora".

"Tenemos que seguir empujando para que haya un gobierno de coalición con el Frente Amplio en cabeza que permita que se sigan impulsando más derechos, más conquistas laborales para la mayoría social trabajadora", ha señalado, al tiempo que ha sostenido que el voto a Frente Amplio vale "triple" porque" también "queremos que Rafa Borrego entre en el Congreso de los Diputados".

Morillas ha dicho que "queremos que una persona valiente, que no le teme a plantarle cara a los poderosos, que no le teme a plantarle cara a quienes en Israel le metieron en una cárcel sionista, esté en el Congreso de los Diputados para defendernos", ha concluido.