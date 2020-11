Valero cree que ante pandemia hacen falta "medidas enérgicas" como restricciones pero acompañas de más rastreos y test

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha opinado que en la región, y ante los datos de la pandemia de COVID-19, hacen falta "medias enérgicas" como más restricciones pero acompañadas de más rastreos y test PCR, además de fortalecimiento de servicios públicos, especialmente, la Atención Primaria.

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha lamentado que los datos de la pandemia "son terribles", recordando que en los últimos siete días en el país "ha fallecido una persona cada menos de 12 minutos y en el ultimo fin de semana una persona fallecida cada menos de ocho minutos". También ha recordado que en Andalucía hubo "hasta 46.000 contagios en los últimos 14 días".

Asimismo, ha señalado que "estamos viendo lo que pasa el resto de Europa ante situaciones que no son tan dramáticas como la nuestra pero que están llevando a restricciones duras".

A juicio de Valero, la situación "solo tiene una fórmula solvente, eficaz para ser afrontada" como es "fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente de la Atención Primaria, con más rastreadores y con muchas más pruebas test PCR para identificar contagios y aislarlos a tiempo"; además de "una disciplina social y una moral alta para abordar unas restricciones que son inevitables".

"Probablemente vayamos tarde, vamos tarde, porque hacen falta medidas contundentes, medidas enérgicas y nos engañemos unas medidas enérgicas de restricciones, que sirven, que son efectivas si se acompañan con más rastreos y pruebas", ha subrayado.

Así, ha agregado que "si se aplican medidas restrictivas, que son un sacrificio para la ciudadanía y que son inevitables, tiene que ir acompañadas de rastreadores y test, si no la eficacia no es la misma", ha dejado claro, advirtiendo que "de poco sirve restringir actividades si no tenemos una Atención Primaria a la altura de lo que tiene que gestionar".

En este punto, Valero ha incidido en que el Gobierno andaluz "ha de saber que desde este espacio político siempre hemos ido apostando por medidas que iban con la mayor responsabilidad y prudencia para contener la curva" y "ahí nos va a encontrar, aunque sean medidas difíciles", pero "no se puede hacer eso sin hacer lo segundo, un fortalecimiento de la Atención Primaria.

Por ello, Valero ha aludido que la Junta "cuenta con información suficiente para ver dónde tiene que restringir más", recordando que han comenzado ya los cierres perimetrales pero "tiene que avanzar más allá de cierres perimetrales e incidir en actividades sociales que hoy se hacen y son situaciones de riesgo y lo tiene que hacer paralelamente al aumento de rastreadores y más test".

"Pedir unos sacrificios sin poner la Atención Primaria a la altura de los sacrificios que exigimos a la ciudadanía no es sacar la máxima eficiencia de esos sacrificios", ha señalado, incidiendo en que el Gobeierno andaluz tiene que tomar ya medidas y no esperar, dejando claro que contará con el apoyo de la confluencia.

También ha señalado, tras ser cuestionado, que las restricciones que repercutan en sectores económicos y trabajadores deben ir acompañadas de medidas gubernamentales.

"El Gobierno central aprobó una batería de medidas, entre ellas, la mas sonada, por el impacto que ha tenido, es la de los ERTE, que es fundamental, y creemos que la Junta tiene que ir en esa línea de políticas expansivas que den soporte, ayudas, a todas esas actividades económicas que ahora no pueden desarrollarse como debieran".

Ha citado, en este punto, la presión fiscal, "una de las más injustas de la UE; las rentas más alta pagan menos que en el conjunto de la UE, y cuando toca encontrar recursos par ayudar a sectores económicos tenemos más dificultades".

"Todo forma parte de un puzzle en donde también hay que ver de dónde salen los recursos. Apostamos por una presión más justa y que sirva par apoyar a estos sectores económicos que no pueden desarrollar su actividad como la están desarrollando", ha concluido el dirigente andaluz.