Valero critica "falta de compromiso" de Junta con vuelta al cole: "Se ha tomado muy en serio lo de lavarse las manos"

Llama a las movilizaciones de este viernes

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha vuelto a criticar este jueves la "falta de compromiso" de la Junta con la vuelta al colegio y ha llamado a las movilizaciones previstas para este viernes.

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha lamentado que la comunidad educativa "lejos de empezar el curso con tranquilidad" lo tiene que hacer con una "excesiva sobrecarga de trabajo" del personal docente, administrativo y de limpieza de los centros educativos, aludiendo

la "enorme intranquilidad".

"El Gobierno andaluz se ha tomado muy en serio eso de lavarse las manos", ha dicho, aludiendo a que "se ha lavado las manos para no atender el problema mayúsculo que se da en este inicio de curso" y "no para prevenir el coronavirus, sino en este caso, para hacer una dejadez de funciones y dejar en manos de las comunidades educativas el control de la pandemia".

Al respecto, ha criticado que la Junta "no está haciendo nada" para controlar la pandemia en este inicio de curso y con ello se dice que la misma "tiene que ser frenada", por una parte, por las familias, "con todas las responsabilidades que están llevando adelante"; también por los niños, en los que el Ejecutivo andaluz deja "su responsabilidad"; y en el personal docente, administrativo y de limpieza de los centros.

En concreto, sobre el personal docente ha incidido en que está "sobrecargado" de protocolos de seguridad y de tareas, además de que tiene que hacer adaptaciones pedagógicas para la actual situación y " sufre un absoluto menosprecio por parte de la Consejería de Educación".

"Un absoluto menosprecio porque no se reconoce ese trabajo y no se mejoran las condiciones de trabajo de estos docentes y personal administrativo", ha subrayado, advirtiendo que como no se mejoran las citadas condiciones "se está sobrecargando a los docentes en los que recae sobre sus espaldas una enrome responsabilidad que no es justo que no sea reconocida".

Para Valero, la consecuencia de este "despropósito y desastre" de inicio de curso es que "no se da con la tranquilidad necesaria, con las máximas condiciones de seguridad posibles y por tanto la comunidad educativa se manifiesta y se moviliza".

Ha celebrado, en este punto, el "éxito" de la pasada manifestación del 12 de septiembre en Sevilla y ha mostrado el apoyo a la convocada para este viernes en todos los centros públicos.

A su juicio, esta huelga "tiene que hacer que el Gobierno andaluz rectifique, escuche, y que tome medidas para afrontar un inicio de curso de una manera distinta a como lo ha hecho".

En concreto, ha dicho que el Ejecutivo andaluz tiene que "aprovechar" los recursos que el Gobierno central ha puesto solo para el refuerzo del sistema educativo, "no para otras cosas", recordando que son 383 millones. Además, ha vuelto a insistir en que "tiene que bajar la ratio contratando a más profesores, a más profesionales" como se dice desde hace años.

"Hoy ya es un problema sanitario que no se haga", ha abundado, asegurado que también se tienen que adecuar los espacios; apoyar a los ayuntamientos en la desinfección de los centros y se tiene que contratar, en coordinación con Consejería de Sanidad, a esas enfermeras escolares, que tienen que estar en las plantillas de los centros educativos".

En este punto, se ha preguntado "¿por qué un centro privado tiene su enfermera escolar en el centro, en la plantilla, todas las horas lectivas para prevenir y resolver y en el caso de los públicos no están y le dan un teléfono para que llamen a centros sanitarios?".

Por otro lado, ha advertido de que esta "dejadez" del Gobierno andaluz "no es casualidad", por lo que "tenemos que pensar cuáles son las razones que llevan a esta falta de toma de medidas".

Así, se ha mostrado convencido de que "tiene que ver con su falta de compromiso con la educación pública, porque no se creen el sistema educativo publico, porque eso significa invertir más", advirtiendo de que "quieren priorizar el privado".

"Saben que si ahora se contratan más profesorado y se baja ratios, cuando acabe la pandemia difícilmente la ciudadanía va aceptar que se vuelva a las condiciones de masificación; por eso no quieren invertir en el sistema educativo publico, porque su apuesta es por el privado", ha concluido.