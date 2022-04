Valero critica la gestión "nefasta" de la sanidad pública andaluza por "irresponsabilidad" y "recortes" de Moreno

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha insistido este jueves en que "la gestión de la pandemia, de la salud pública se están haciendo de manera nefasta" en la comunidad autónoma andaluza por "los recortes" que, a su entender, está llevando a cabo el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al que ha acusado de "irresponsabilidad".

Valero ha asistido en Málaga a la concentración convocada por Marea Blanca y ha asegurado que "Andalucía se está movilizando por su sanidad pública ante la irresponsabilidad de Moreno, que la está desmantelando a golpe de despido de los sanitarios, de precarización de estos profesionales y de desvío de fondos públicos al sistema privado".

"Esto supone una gestión nefasta de la pandemia que ha ido en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que dejaba bien claro que hay que reforzar la sanidad pública y muy en particular la Atención Primaria, justo lo contrario de lo que ha hecho Moreno", ha manifestado.

Ha dicho que los datos "están ahí, en Andalucía contamos con 2,8 facultativos por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,4 del conjunto del país, se invierte no llega a 1.400 euros por habitante cada año, mientras otras comunidades llegan a 2.000 euros; y hay cerca de uno de cada cinco ciudadanos que tienen cáncer y que no lo saben porque no se están haciendo los diagnósticos a tiempo".

Por tanto, ha reiterado que "la gestión de la pandemia, de la salud pública se está haciendo de manera nefasta por los recortes de Moreno, y esto significa que él y su gobierno están contraviniendo el derecho a la salud que viene claramente recogido en nuestro Estatuto de Autonomía".

"Por eso, estamos convencidos de que el cambio político en Andalucía va a venir de la mano de la defensa de la sanidad publica, universal y de calidad", ha finalizado Valero.