Valero dice que la gestión de Educación parece "en manos de Mortadelo y Filemón" y que IU apoyará movilizaciones

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado que "la gestión de la Consejería de Educación parece que está en manos de Mortadelo y Filemón, porque es un absoluto desastre" y ha asegurado que la coalición apoyará las movilizaciones para defender la escuela pública que tendrán lugar esta semana, apostando por medidas como bajar la ratio en las aulas.

"El futuro de nuestros hijos e hijas, el futuro de Andalucía, depende de la calidad de la escuela pública", ha dicho Valero, quien ha asegurado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "está poniendo más difícil, si cabe, el inicio de curso a las familias andaluzas, porque en lugar de ayudar está acrecentando problemas que ya padecen con la especulación de la vivienda o el claro deterioro y desmantelamiento de servicios públicos como la educación, sanidad o dependencia".

Según ha señalado en rueda de prensa en Málaga, "Moreno Bonilla ya no puede mantener esa burbuja de perfil moderado. Una persona que es incapaz de condenar el genocidio no es una persona moderada, es una persona frívola. No es un moderado, Moreno Bonilla es un frívolo" y ha apuntado que la contestación a sus políticas "va en aumento".

Así, ha puesto ejemplos como la iniciativa parlamentaria de Marea Blanca por la mejora de la sanidad pública o las manifestaciones de los trabajadores del Infoca y de Emergencias 112. Centrado en la educación, ha recordado cómo la semana pasada estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con sus protestas "hicieron que el señor Moreno tuviese que irse por la puerta de atrás".

Y es que, ha considerado, "lo que está haciendo en este caso el Gobierno andaluz con la educación es muy grave, nos parece muy grave el maltrato, el desmantelamiento y el menosprecio a la comunidad educativa, en particular a quien debería ser el objeto de su atención, que es a la alumnado".

"Este menosprecio del Gobierno andaluz a la escuela pública está levantando a la gente", ha dicho Valero, quien ha apuntado que por eso la comunidad educativa "responde y esta semana se van a dar movilizaciones impulsadas por el sindicato Ustea, reclamando cosas de sentido común, como la bajada de la ratio, un aumento de la plantilla, mejoras laborales para los y las docentes, estabilización real del personal interino y más recursos para los alumnados diversos".

Así, ha animado a participar en las concentraciones que el día 24 se van a dar en Almería, Cádiz, Córdoba y Málaga y en la movilización en Sevilla el próximo sábado 27 de septiembre, "en donde tiene que haber un grito incontestable en defensa de la escuela pública y por la bajada de la ratio que desde IU la hemos llevado también al Congreso de los Diputados".

Según ha incidido, apuestan "por el camino contrario que está llevando el PP de Andalucía, que es reforzar la escuela pública, bajar la ratio para que haya menos alumnado por aula, porque creemos que es un factor determinante para mejorar la atención educativa, pero es que también se disminuye el fracaso escolar y, por supuesto, disminuye el estrés de los docentes".

De esta forma, ha señalado que recogen y hacen suya esta reivindicación de la comunidad educativa, en particular, del profesorado "que lleva años reivindicando una bajada de la ratio en las aulas" y han asegurado que la han llevado a través de una proposición de ley al Congreso de los Diputados, "porque creemos que tiene que haber un tope máximo de alumnos y alumnas por aula, 20 como mucho en Primaria y Secundaria, 25 como mucho en Bachillerato".

También ha indicado que el alumnado diverso debe contar doble a efecto de ratio, algo que ha considerado "fundamental porque el 75% del alumnado diverso, que tiene unas necesidades que requieren más recursos, está en la escuela pública". "El PP ha conseguido segregar, el 75% del alumnado diverso está en la escuela pública. Por lo tanto, si computamos doble al alumnado diverso, a quien más beneficiamos es a la escuela pública de Andalucía", ha aseverado.

También se ha referido a los problemas del transporte escolar en la provincia de Jaén y ha criticado que desde la Delegación Territorial de Educación se les ha dicho a las familias "que no hay problema, que sus hijos e hijas se queden en casa". "La Consejería ha dicho a los niños y niñas jienenses que dejen ir a la escuela y que se queden con la pantalla del ordenador en su casa, encerraditos", ha incidido.

Para Valero, esto "nos parece absolutamente insoportable, nos parece una vergüenza y nos parece que se tiene que rectificar", al tiempo que ha criticado que el Gobierno andaluz "no trae soluciones, trae solamente problemas", por lo que ha dicho que estarán "muy pendientes" y en contacto "permanente" con los compañeros de IU en Jaén "que ya venían meses denunciando que esto podía pasar" con el transporte escolar.

También han preguntado a la Consejería "cómo va a resolver la situación de este alumnado que ahora mismo los han dejado en su casa delante de una pantalla", que se depuren responsabilidades y "medidas de urgencia, porque ni un día se puede estar vulnerando el derecho a la educación de estos niños y niñas jienenses a los cuales dejan en su casa cuando tendrían que estar con el resto en las escuelas".

Para Valero, "lo que pasa es que llueve sobre mojado" respecto a la explicación dada de problemas con la empresa adjudicataria, y ha recordado que "ese problema ya se dio y se quedaron muchas familias sin poder dejar a sus hijos en los comedores escolares porque había problemas con las empresas adjudicatarias; y eso ya pasó también con las actividades extraescolares que no se pudieron iniciar en tiempo y forma porque había problemas con las empresas adjudicatarias".

También ha lamentado que "eso está pasando en este curso cuando la Consejería de Educación, por no hacer el contrato que tendría que hacer con los auxiliares de conversación, ha dejado la escuela pública andaluza sin auxiliares de conversación, un recurso imprescindible para que haya una educación de calidad, inclusiva y democrática para nuestros hijos e hijas".