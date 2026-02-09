Valero dice que huelga de trabajadores ferroviarios "es comprensible por la situación que atraviesa el sector"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una atención a medios en Málaga - IU

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha afirmado este lunes que la huelga de los trabajadores ferroviarios es "comprensible por la situación que atraviesa el sector".

Así lo ha señalado Valero en relación con la huelga de tres días convocada por todos los sindicatos ferroviarios del país y que ha comenzado este lunes.

"Durante años se aplicaron políticas de austeridad que deterioraron un servicio público esencial", ha señalado, aludiendo a "vías en mal estado, falta de trenes y cierre de líneas que hoy sufren miles de usuarios y usuarias".

Al respecto, ha precisado que "muchos de estos problemas vienen de aquella etapa de recortes, del austericidio que se aplicó durante el gobierno de Mariano Rajoy y que dejó una red ferroviaria debilitada".

En este punto, ha valorado que "ahora existe un compromiso desde lo público para revertir esta situación", pero ha incidido en que "es importante decir la verdad, recuperar el ferrocarril requiere inversión, planificación y tiempo" y "defender el derecho a la huelga es también defender un transporte público digno y de calidad".