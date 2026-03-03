Valero dice que no aceptan "ni olvido ni impunidad" ante las víctimas de crímenes de agentes de Estado en la Transición

El coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso por Sumar, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso de la coalición Sumar, Toni Valero, ha asegurado que las formaciones políticas a las que representa no aceptan "ni el olvido ni la impunidad" en los casos de las víctimas "de crímenes por parte de agentes del Estado perpetrados hasta el 1 de enero de 1983".

En este sentido se ha manifestado el líder de izquierdas este martes en rueda de prensa en Málaga, donde ha dicho que desde su formación se exige "verdad, justicia y reparación" y no se acepta "que haya víctimas de primera y víctimas de segunda"; a la vez que ha destacado el registro, este pasado lunes, de una Proposición No de Ley (PNL) para el reconocimiento de las referidas víctimas del periodo de la Transición.

"Nosotros no aceptamos ni el olvido ni la impunidad", ha dicho Valero, que ha hecho alusión directa al caso del joven malagueño Manuel José García Caparrós --asesinado el 4 de diciembre de 1977 en una manifestación pro autonomía andaluza-- y la lucha de su familia por su reconocimiento como víctima de terrorismo. "Nosotros ante eso le damos una respuesta legal y contundente. Nuestro portavoz, Enrique Santiago, ya se lo dijo el ministro la semana pasada: 'tiene usted que modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria'".

En este punto, Valero ha desarrollado que la PNL de Sumar pretende dar respuesta a casos como el de García Caparrós "modificando la Ley de Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria para que todas las víctimas sean reconocidas, equiparadas e indemnizadas".

"Esperamos con toda la expectativa que esta mañana el mismo Consejo de Ministros dé respuesta a esta necesidad democrática de primer orden, tanto tiempo postergada y tapada con olvido y con impunidad", ha dicho.

Para el diputado de izquierdas se debe "poner en valor la verdad de la calle frente al mito de la transición", y ha insistido en que es "falso" el relato "oficial" sobre ese periodo de la historia de España tras la muerte del dictador Francisco Franco, "que dice que la democracia llegó por el consenso de unos grandes hombres reunidos en un despacho en un contexto pacífico. No fue así".

"La democracia y las libertades se conquistaron con la lucha de tantos hombres y mujeres sencillas, humildes, organizadas en organizaciones populares, muchas de ellas clandestinas, que dieron su vida. En muchos casos pasaron por la cárcel, fueron represaliadas y, lamentablemente, como Manuel José García Caparrós, dieron su vida en las calles por conquistar la democracia", ha concluido.