Valero exige actuar contra las avispas invasoras en Málaga y que "la retirada de nidos no recaiga en los ciudadanos"

MÁLAGA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero, ha denunciado la "falta de actuación rápida" ante los primeros focos de las especies invasoras Vespa velutina y Vespa orientalis en la provincia de Málaga. Según ha señalado, esta demora ha favorecido la expansión de estas avispas, generando "mayores costes económicos y riesgos sanitarios", y ha exigido que el coste de la retirada de nidos "no recaiga sobre los particulares".

Asimismo, Valero ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno sobre la "creciente amenaza" que representan estas especies en Málaga. Esta iniciativa parlamentaria se presenta tras la celebración de unas jornadas sobre Apicultura y Agroecología tituladas 'Avispas invasoras: un desafío para el medio ambiente', en las que participaron apicultores, científicos, técnicos municipales y asociaciones especializadas, según ha informado el partido en un comunicado.

En el encuentro se ha destacado la necesidad de "reforzar" las medidas de prevención y control temprano, señalando el trampeo selectivo de reinas como una herramienta "eficaz" para frenar su expansión.

En este contexto, Valero ha subrayado que estas especies, incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, "no solo amenazan la biodiversidad y la economía agraria, sino que también representan un riesgo creciente para la salud pública". Al respecto, ha recordado el reciente caso del primer posible fallecimiento atribuido a Vespa orientalis en Algeciras (Cádiz), lo que "pone de relieve la urgencia de actuar con rapidez y eficacia".

Ante esta situación, IU ha solicitado al Gobierno que detalle las medidas concretas que está aplicando para el control y la erradicación de estas especies, así como la posible puesta en marcha de un plan estatal coordinado entre comunidades autónomas.

Asimismo, ha preguntado si se prevé contar con la participación de expertos y entidades del sector, destinar fondos adicionales a la investigación científica y desarrollar campañas de información y sensibilización dirigidas a la ciudadanía.