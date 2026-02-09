Valero exige "más inversión y empleo digno" ante el "crecimiento sin planificación" del aeropuerto de Málaga

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una reunión con trabajadores del aeropuerto de Málaga - IU

MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha exigido este lunes "más inversión y empleo digno" ante el crecimiento "sin planificación" del aeropuerto de Málaga.

Valero ha mantenido una reunión con trabajadores del aeropuerto de Málaga, "una infraestructura que no solo es vital para nuestra provincia, es que también es un motor de empleo con casi 9.000 trabajadores y trabajadoras, siendo uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, con un volumen de pasajeros que alcanzó cerca de 27 millones el pasado año 2025".

Ha incidido en que "estamos hablando no de un tema menor, sino hablando de un aeropuerto que, sin embargo, ha crecido sin planificación, sin inversión y sin el empleo digno que tiene que tener".

Por tanto, ha señalado a Aena "que este aeropuerto ya juega en otra liga y tiene que ser un aeropuerto de categoría especial". "Tiene que ser un aeropuerto que tenga más recursos y tenga también mejores plantillas y mejores condiciones", ha instado.

"Lo están diciendo los trabajadores y las trabajadoras, cuando se recortan los puntos de información, cuando se recortan en seguridad, cuando se precariza el empleo, cuando no se dan los accesos necesarios, cuando no hay un parque de bomberos bien dotado, no solo sufren los trabajadores y trabajadoras con su precariedad, también lo que se consigue es que haya un aeropuerto que sea menos seguro y que no preste el servicio de calidad que tiene que prestar al máximo nivel a los usuarios y usuarias", ha criticado Valero.

De igual modo, el diputado de IU en el Congreso ha subrayado que "lo decimos alto y claro; tienen que hacer caso a las reivindicaciones de sentido común que están haciendo los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto".

"Hace falta acabar con la precariedad, una precariedad que está llevando a situaciones límites a trabajadores y trabajadoras que están haciendo un trabajo excelente en beneficio del conjunto de la provincia, del conjunto de Andalucía", ha dicho y ha añadido que "es fundamental mejorar los accesos, es fundamental reforzar el puesto de bomberos, es fundamental que las infraestructuras adheridas al aeropuerto estén a la altura del crecimiento de volumen de pasajeros que está teniendo".

Por último, Valero ha criticado que "crecer sin planificación es una irresponsabilidad", por lo que ha pedido "inversión para tener un aeropuerto seguro, un aeropuerto viable y un aeropuerto con empleo digno".

Por su parte, el coordinador del sector aéreo de CCOO Andalucía, José Salido, ha manifestado que "desde el aeropuerto de Málaga queremos reivindicar las condiciones de trabajo en la que se encuentran los compañeros".

"Hemos tenido una productiva reunión con Izquierda Unida, donde hemos dejado nuestras reivindicaciones en papel, desde las referentes a los sistemas de trabajo, sistemas de facturaciones, las problemáticas que tenemos en la infraestructura del aeropuerto y, sobre todo que los compañeros han trasladado de cada compañía", ha agregado.

Por último, ha destacado que "si hay una que sea unánime, es la precariedad en turnos y la precarización de los contratos, que cada día vamos a peor después de 20 años, cuando el aeropuerto de Málaga está creciendo prácticamente al 100% cada día, con números récords de casi 27.600 viajantes al día de hoy, y unos 9.000 trabajadores que son quienes soportan esa carga de trabajo", ha concluido.