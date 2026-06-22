Valero exige a Moreno que "los derechos del colectivo Lgtbi no sean una variable de ajuste en su acuerdo con Vox"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha exigido al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que "los derechos del colectivo Lgtbi no sean una variable de ajuste en su acuerdo con Vox, con la ultraderecha".

"Cualquier acuerdo que ponga en riesgo los derechos del colectivo Lgtbi va a poner a Por Andalucía en contra de dicho acuerdo y, por supuesto, en frente, en el Parlamento y en la calle", ha señalado Valero, que ha explicado que en la manifestación del Orgullo de Córdoba "increparon a participantes con discursos homofóbicos, se realizaron saludos fascistas y, lamentablemente, había Policía Local justo al lado cuando ocurrían estos casos y no hicieron absolutamente nada; ninguna intervención, ninguna consecuencia, como si no hubiera pasado nada".

Así, ha mostrado preocupación "porque se empieza restando importancia a los ataques al colectivo Lgtbi y acaba entrando el fascismo por la puerta de tu casa".

"Esto no tiene solo que ver con la homofobia o con los discursos de odio, esto tiene que ver también con mirar hacia otro lado cuando están pasando estas cosas", ha advertido y ha dejado claro que "no es casualidad, son años de tolerancia con discursos racistas, homofóbicos, son años en los cuales estamos viendo cómo hay gobiernos que necesitan los votos de esta ultraderecha y, por lo tanto, no tienen ningún problema de mirar para otro lado".

Al respecto, ha señalado que "en Andalucía tiene un nombre este tipo de políticas: Moreno Bonilla" y ha añadido que "no vamos a ser cómplices, como ha hecho la Policía en Córdoba, con un retroceso de derechos para el colectivo, con que se puedan normalizar y naturalizar estos discursos de odio".

Por ello, ha exigido "a Moreno que los derechos del colectivo Lgtbi no sean una variable de ajuste en su acuerdo con Vox, con la ultraderecha". "Cualquier acuerdo que ponga en riesgo los derechos del colectivo Lgtbi va a poner a Por Andalucía en contra de dicho acuerdo y, por supuesto, en frente, en el Parlamento y en la calle".

"La calle es donde se va a celebrar el Orgullo, que no es una fiesta, es una reivindicación histórica del colectivo", ha dicho y ha recordado que "esta semana miles de personas saldrán a reivindicar sus derechos, a garantizar más democracia, porque en última instancia hablar de más derechos para el colectivo Lgtbi es hablar de una democracia mucho más fortalecida y nosotros y nosotras estaremos con ellos y con ellas".

Por último, Valero ha incidido en que "vamos a estar en las calles y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en unos derechos largamente conquistados y que hoy quieren poner en riesgo acuerdos entre el Partido Popular y Vox", ha concluido.