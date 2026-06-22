Valero felicita al Málaga CF por el ascenso: "Toda Andalucía está orgullosa de tener un equipo más en primera"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha trasladado felicitaciones al Málaga CF "por la formidable noticia que ha dado no solo a los malagueños y las malagueñas, al conjunto de andaluces y andaluzas", por su ascenso a primera división.

"Toda Andalucía está orgullosa de tener un equipo más en primera división", ha dicho y ha destacado también que es "equipo que dio una lección en el sentido de buena deportividad, de buen fútbol, de pasión y determinación, de una plantilla que está volcada con la ciudad, que está volcada con los vecinos y vecinas y, como no, con su afición".

Al respecto, ha resaltado "el importante peso que tiene la cantera en el equipo que ha subido a primera", por lo que "seguimos incidiendo en algo que nos parece fundamental: Hay que apoyar siempre el deporte de base, que juega un papel fundamental en nuestros pueblos y ciudades".

"Manifestar esa felicidad, ese orgullo, que, como digo, no solamente es para Málaga, es para el conjunto de Andalucía", ha concluido el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso.