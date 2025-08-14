Valero (IU), sobre confluencia de izquierda: "Que no nos pisen lo fregado; corresponde a Podemos tomar sus decisiones"

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, durante su entrevista con Europa Press. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, defiende el trabajo hecho en Andalucía sobre la confluencia en una alianza electoral de los partidos a la izquierda del PSOE, que se plasma en el Grupo Parlamentario Por Andalucía, ante una hoja de ruta con otro rumbo trazada en Madrid.

Valero reclama en una entrevista con Europa Press que "desde aquí lo hemos dicho muchas veces: ¡por favor!, que no nos pisen lo fregado, que lo que hemos conseguido construir no se destruya desde fuera", para precisar que "a partir de ahí, corresponde a Podemos tomar sus decisiones soberanas", aunque cree ese grupo parlamentario que suma a IU, Podemos y Sumar como "un proyecto consolidado" y con el cual "afrontamos un escenario de incertidumbre con muchas garantías".

Esas dudas las relaciona con la fecha de las elecciones de las andaluzas para apuntar que ante esa eventualidad, "Por Andalucía ya ha determinado que se presenta" porque "ya tiene un proyecto político que las distintas fuerzas coaligadas han aprobado, tiene un modelo de primarias, por si quisiese elegir los candidatos por primarias, si no lo haría de una manera consensuada y tiene todas las ganas de presentarse como fuerza política que tiene una legislatura de bagaje de oposición serio y riguroso al Partido Popular".

"Por tanto, creo que a Por Andalucía le pilla con los deberes hechos", sigue explicando en este sentido, y defiende que "es ejemplo en el conjunto del país de cómo se puede tener una izquierda de carácter federal, con una visión de país y, a su vez, está autocentrada en Andalucía, que hace política para Andalucía con una matriz andalucista muy fuerte".

Argumenta que "Podemos Andalucía forma parte de Por Andalucía" y por ello "confío en que van a seguir formando parte de su grupo parlamentario hasta el último día". "Confío en esa responsabilidad y creo que la van a tener", sigue explicando en este sentido.

Valero considera que "los andaluces ya han tomado su decisión", convencido de que ese pronunciamiento es "voy a poner mi papeleta a una fuerza política que ha trabajado por la unidad y que ha trabajado con propuesta política", por lo que de esta premisa infiere que "desde un ejercicio de responsabilidad entiendo que Podemos continuará en esa senda".

"Si tomase otra decisión, tendrán que justificarlo ante los andaluces", remacha su reflexión en este sentido.

Cuestionado por el rol que desempeñe en ese sentido a nivel estatal el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, indica que en su caso "ha lanzado una propuesta a nivel estatal, que es una propuesta de frente amplio, que evidentemente engancha perfectamente con lo que aquí estamos haciendo".

"Es redundante en el buen sentido", continúa afirmando Valero, por cuanto cree que "empuja en el sentido que también en Andalucía estamos haciendo", mientras defiende que Maíllo "tiene capacidad de ilusionar a muchos votantes de izquierda que se sienten vinculados con esa idea de frente amplio que defiende Antonio Maíllo".

Sobre su figura e influencia en la decisión de Podemos, Toni Valero estima que "Podemos tomará su decisión", aunque sí cree que Maíllo "influye mucho en los propios votantes de Podemos en Andalucía, que también juegan un papel" y apunta aquí que "los votantes de cada partido político tienen su capacidad de presionar a sus partidos para que tomen las decisiones adecuadas cuando a veces puedan equivocarse".

Ante la pregunta de si hay un calendario para la continuidad de la confluencia electoral de IU Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía bajo la marca Por Andalucía, Valero ha defendido que "las decisiones las toma Por Andalucía" y "no se toman por ninguno de los partidos en particular, sino que se toman colegiadamente, consensuadamente".

Plantea que "las distintas fuerzas políticas puedan decir quiénes son sus candidatos más propicios", antes de indicar que "entre los meses de septiembre y octubre Andalucía estará inmersa plenamente en ese proceso de elección de candidatos y candidatas".

Habla de "un gran acto" de Por Andalucía en septiembre que inaugure el curso político para lanzar "un mensaje de expectativa e ilusión a la gente", aunque reconoce que "no tenemos esa fecha, ni ese lugar", mientras plantea que sea un evento "que no sea solo de los partidos políticos, que sea un acto de gente independiente, que se vincula al proyecto".

REELECCIÓN COMO COORDINADOR DE IU ANDALUCÍA

Explica sobre su reelección en junio como coordinador de IU Andalucía que "tenemos en Andalucía que ser capaces de fortalecer el tejido social", en alusión a la conexión con el movimiento asociativo y la sociedad civil, y tras esto señala que "en Andalucía están creciendo los discursos de la antipolítica, también está entrando eso", por lo cual habla de "conjurarnos para dar la batalla cultural, que significa dar ilusión a la gente, esperanza", en tanto que reivindica "principios comunitarios, un Estado protector, y hay un horizonte compartido".

El líder de IU Andalucía advierte que con esa corriente antipolítica "mucha gente entiende que no le sirve la democracia porque no se puede emancipar, no tiene los servicios y las garantías que debería tener", de manera que la reacción ciudadana es "le doy la patada a la olla a esta democracia", por lo que reclama que "hay que tener una democracia mejor, hay que tener un horizonte compartido".

"Esos son nuestros retos para Andalucía, sacar a Andalucía de una situación de dependencia", resume sus objetivos.

VALERO, ESCAÑO EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Cuestionado por la posibilidad de tener escaño en el Parlamento de Andalucía frente a su actual desempeño en el Congreso de los Diputados, Valero afirma que "la decisión no me va a corresponder a mí a nivel personal" por cuanto esgrime que como coordinador de Izquierda Unida en Andalucía "daré los pasos, como he dado hasta ahora en cada momento, que la organización considere que son los mejores".

Reivindica que "estoy jugando un papel ahora mismo en el Congreso, que creo que está permitiendo que la voz de la gente de izquierda de Andalucía se vea representada en Madrid y que los problemas de Andalucía no se queden solo aquí, sino que le busquemos soluciones también en Madrid", por lo que sostiene que "eso que estoy haciendo sirve para engrandar el espacio político en Andalucía y para fortalecer Izquierda Unida y fortalecer por Andalucía".

"La decisión la tomará la organización", continúa argumentando sobre la hipotésis de un futuro político suyo radicado en la Cámara autonómica, aunque reconoce que "para cualquier persona en Andalucía que crea en su tierra tener un escaño en el Parlamento andaluz y luchar por su gente es un orgullo, un honor y una satisfacción para el que ocupe ese papel", pero apela al futuro, a que "cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente y la organización determinará quién es el mejor candidato o candidata para esa situación".