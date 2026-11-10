Valero (IU) defiende el impuesto a los ultrarricos: "Lo que no es realista es que Moreno desmantele la sanidad"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, en una atención a los medios en Málaga. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha defendido la propuesta de la coalición de establecer un impuesto a los ultrarricos frente a las críticas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lo calificó como "populista" y "poco realista".

"A nosotros lo que no nos parece realista, es que esté desmantelando la sanidad y la educación en Andalucía mientras regala cada año 1.000 millones en privilegios fiscales a la grandes fortuna", ha señalado este martes en una atención a los medios en Málaga.

En este sentido, Valero ha remarcado la intención de la coalición de "freír a impuestos a los especuladores", al mismo tiempo que ha subrayado la necesidad de "expropiar a los fondos buitres" ante la situación de la vivienda.

"Vamos a freír a impuestos a los ultrarricos, a las grandes herencias y las transacciones financieras y recaudar hasta 17.000 millones de euros, que tienen que ir a reforzar los servicios públicos para que la gente trabajadora tenga dinero en el bolsillo", ha remarcado.

El candidato de Frente Amplio ha asegurado que la coalición va a proponer un impuesto "disuasorio" a los grandes tenedores para "poner más viviendas en el mercado a precios asequibles".

"Vamos a recuperar la riqueza que está siendo secuestrada por unos pocos y ponerla al servicio de la clase trabajadora con servicios públicos y con el bolsillo de los trabajadores llenos para que puedan tener una vida tranquila", ha concluido.