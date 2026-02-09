Valero (IU-A): "Las elecciones en Aragón expresan que el votante de izquierdas quiere el arraigo y política útil"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa - IU
MÁLAGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, se ha referido este lunes las elecciones en Aragón y ha opinado que "creemos que expresan que el votante de izquierda quiere el arraigo y quiere la política útil".
Así lo ha señalado Valero, tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde ha incidido en que "nos parece que se evidencia que el votante de izquierda va buscando fuerzas políticas con arraigo territorial, fuerzas políticas que son voto útil y voto refugio ante los problemas de la gente", por lo que ha agregado que, en ese sentido, "desde Izquierda Unida, que tenemos la candidatura de Por Andalucía, creemos que podemos ser en las próximas elecciones andaluzas ese voto útil, ese voto refugio de quienes buscan que se hable de sus problemas y busca una fuerza política arraigada".
Por otro lado, ha sostenido que "hay que tener espacios amplios donde todas y todos, bajo un programa que nos hable de un nuevo país, un programa que hable a la gente, y, en ese sentido, creo que lo que hay que priorizar es que la gente se incorpore, la gente corriente, que la gente corriente pueda ser protagonista de lo que viene".
Por lo tanto, ha incidido: "Tenemos que hablar mucho más de la gente y sus problemas y mucho menos, que creo que no interesa a nadie, de nosotros y nosotras mismas", ha concluido.