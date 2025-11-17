Valero (IU) se solidariza con Amama ante la "persecución" de la Junta que "evidencia que Moreno ha perdido el control"

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha trasladado este lunes públicamente el "apoyo" de dicha organización política a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama ante el "nuevo ataque" y la "persecución" que, según el también diputado de Sumar en el Congreso, está sufriendo "por parte del Gobierno andaluz" del PP-A, y que, en su opinión, "evidencia" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha perdido el control".

Así lo ha manifestado el dirigente de IU en una rueda de prensa en Málaga y al hilo del requerimiento formal que la semana pasada remitió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a Amama para que, en un plazo máximo de "diez días hábiles", le remita "toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer" en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

"Nos parece indecente la persecución y el señalamiento" por parte de la Junta respecto "de una asociación que lo único que ha hecho ha sido denunciar el mal funcionamiento del programa de cribados y defender los intereses de las mujeres que padecen cáncer en Andalucía", ha comentado Toni Valero, quien ha incidido así en subrayar que el "delito" que habría cometido Amama ha sido "defender los intereses de las mujeres que padecen cáncer en Andalucía", que es "lo que debería hacer el Gobierno andaluz", según ha apostillado.

En esa línea, el líder andaluz de IU ha criticado que, en vez de eso, el presidente de la Junta "vuelve a atacarlas, a señalar" a las componentes de Amama, y ha censurado que el mismo Ejecutivo andaluz "negó desde el primer momento lo que estaba ocurriendo" con el programa de cribados; "después lo minimizó, y después, de nuevo, escurrió el bulto y acusó a la asociación Amama".

Desde IU --ha proseguido Valero--, se preguntan "qué buscan" desde el Gobierno andaluz "con este intento de amedrentamiento de la asociación, por qué le requieren una información que obra en poder del SAS".

Además, Valero ha tachado de "alucinante que el Gobierno andaluz, el mismo que se levantó del Consejo Interterritorial de Salud para no proporcionar la información que le requería el Ministerio de Sanidad, sea el mismo que extorsiona a una asociación para que le facilite información".

"Esto lo que nos evidencia es que Moreno Bonilla ha perdido el control", ha abundado el dirigente de IU, para quien el presidente de la Junta "se revuelve como gato panza arriba" y "no ha aprendido nada".

"Muestra de ello", según ha agregado Valero, es el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, "una persona comprometida hasta el tuétano con la sanidad privada", en un contexto en el que "la gente le está diciendo en la calle" al presidente andaluz "que se refuerce la sanidad pública, porque fruto de ese desmantelamiento estamos teniendo la crisis no ya de los cribados, sino la crisis de salud pública en Andalucía", tras "ocho años de destrozo y desmantelamiento que sólo se resuelven con Moreno Bonilla fuera de San Telmo", según ha zanjado el líder de IU Andalucía.