Valero pide a Moreno que "actúe": "El desempleo hay que combatirlo, no lamentarlo"

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que la situación en Andalucía sería "calamitosa" sin los ERTE y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "actúe porque el desempleo hay que combatirlo, no lamentarlo".

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha subido en enero en 18.249 personas, lo que supone un incremento del 1,88 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, por lo que la cifra de desempleados en Andalucía se sitúa en 987.686.

"Nos encontramos con cifras escandalosas, casi un millón de desempleados", ha lamentado, explicando también que "cerca del 23 por ciento de los andaluces están en desempleo, prácticamente el 13 por ciento de los hogares en Andalucía tiene a todos sus miembros sin trabajo, no tienen ingresos por actividad remunerada, por tanto están dependiendo, muchas de estas familias, de las ayudas que el Gobierno central despliega a través de su escudo social", ha señalado.

Es más, Toni Valero ha agregado que "bien sabemos que esta situación en Andalucía sería calamitosa si no tuviésemos la políticas de los ERTE". "La política de los ERTE demuestra la necesidad de tener un escudo social, de tener un Estado protector y que este Estado tenga ingresos", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que si el Estado no tiene ingresos "difícilmente puede proteger a la ciudadanía más vulnerable", por eso, ha continuado, "los discursos de esas bajadas masivas de impuestos a las grandes fortunas son extraordinariamente graves, perniciosos, para soportar el impacto de esta crisis económica en el desempleo".

Así, ha vuelto a pedir al Gobierno andaluz que "actúe", que "no se quede mirando". En este punto, ha recordado las propuestas para "mitigar el desempleo, unas de coyuntura y otra que podemos llamar estructurales. Unas para ya, para ahora mismo, y otras para a medio y largo plazo".

En concreto, ha dicho, ahora se pueden tomar tres medidas "fundamentales", como son, en primer lugar, planes de empleo "dotados con 690 millones, que se deben desplegar desde los ayuntamientos, unos consistorios que están afrontando en solitario, sin recursos, una situación pandémica y de crisis económica brutal".

En segundo lugar, ha continuado, complementar, al igual que en otras comunidades, los ingresos a aquellas personas que están en un ERTE. "Por qué no se complementan esos ERTE con un complemento desde la Comunidad", se ha preguntado. En tercer lugar, ha aludido a ayudas a pequeñas y medianas empresas condicionándolas al mantenimiento del empleo. A juicio de Valero, son "cuestiones fáciles de desplegar, generan empleo y ayudan a mitigar este envite de la crisis económica".

En cuanto a las medidas a largo plazo, ha reiterado el poner los cimientos para un cambio de modelo productivo en la región. Frente ha ello, ha criticado que lo que hace el Gobierno andaluz es que "ha roto el dialogo social con sindicatos", y "difícilmente se puede combatir el desempleo cuando con los sindicatos no eres capaz de sentarse en una mesa para encontrar medidas".

También ha dicho que Moreno "da ayudas a grandes empresas pero no las vincula al mantenimiento del empleo, por lo que no tiene el impacto que tiene que tener en la contención del empleo" y "ha fulminado de los presupuestos los planes de empleo desde los ayuntamientos". "Moreno debe rectificar, arremangarse, porque el empleo hay que combatirlo, no lamentarlo", ha concluido.