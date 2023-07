Valero (Sumar): "Estamos en una encrucijada o involución reaccionaria o un nuevo país de profundización democrática"

MÁLAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Sumar por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha asegurado que en estas elecciones "estamos en una encrucijada o involución reaccionaria o un nuevo país de profundización democrática". "Tenedlo claro, demócratas, votéis a quien votéis, nos estamos jugando todo en estas elecciones", ha apostillado.

"En manos de los trabajadores y las trabajadoras está poner un gobierno progresista, está que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno porque estas elecciones van precisamente de ti y de tus derechos, de tu salario, del precio del alquiler, de la sanidad y la educación pública", ha manifestado Valero.

En un acto en Málaga, junto al coordinador general de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón; y los candidatos de la coalición por Málaga al Congreso y Senado, Mar González, Rafa Herrero, María José Torres, Patricia García y Rosario Luque, ha asegurado que "queremos pan y queremos rosas, no hemos venido a esta vida para sobrevivir".

Para el candidato de Sumar, el "bipartidismo pasó", al tiempo que ha señalado que la estrategia de la derecha y la ultraderecha "quieren dividir al pueblo para mantener los privilegios de una minoría".

Así, ha criticado la campaña de las derechas de "movilizar el voto de la gente conservadora a la cual la están radicalizando, metiéndole miedos infundados a los cambios y a los avances y generando mucho ruido para que las capas populares, la gente corriente se aleje de la política y no vaya a votar".

También ha criticado que "se dicen patriotas, pero no dudan en hablar mal de los carteros, de los sanitarios, de los artistas, no dudan en poner en bandeja de plata a los fondos de inversión nuestros servicios públicos, nuestros sectores económicos, nuestro patrimonio natural".

Frente a eso, Valero ha señalado que Sumar es "consciente de los problemas de nuestra democracia y tenemos claro que la salida no es ni autoritarismo ni neoliberalismo, que la salida a los problemas de la democracia es más democracia, democracia social, económica y política".

"Patriotas somos los que defendemos los servicios públicos, la sanidad pública, los que queremos un país que no deje a nadie atrás. Patriotas somos nosotros y nosotras, los que tendemos la mano a nuestros hermanos y nuestras hermanas que se dejan la vida en el mar buscando una vida mejor", ha manifestado.

Ha indicado que le preguntaría a Alberto Núñez Feijóo "si no fuera mentira al minuto siguiente sería qué va a hacer con las pensiones, con los servicios públicos, con los derechos LGTBI", lamentando que "no hace falta que me lo diga, sé lo que están haciendo en Europa sus primos hermanos".

Valero ha defendido las medidas impulsadas por Yolanda Díaz durante la pandemia, teniendo en frente a "una oposición irresponsable que votaba a todo que no" y a un PSOE al que "Unidas Podemos, hoy Sumar, ha tenido que arrastrar para que se hagan políticas valientes".

"Queremos gobernar para seguir protegiendo a nuestra gente, nuestro patrimonio natural, pero también queremos gobernar para crear esperanza", ha dicho, apuntando que "queremos vivir con dignidad, no renunciamos a algo tan profundo como la felicidad". "No nos mueve el miedo ni el odio, nos mueve el amor, por eso votemos con conciencia de lo que somos, somos quienes movemos el mundo y hacemos cada día que funcione", ha apostillado.