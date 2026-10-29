Varios minutos de silencio recuerdan en Málaga a las víctimas de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Acto cinco minutos de silencio en la puerta de la estación de tren de Málaga. - CEDIDA/EP

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha celebrado este jueves varios actos y concentraciones en recuerdo de las víctimas de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), que registra hasta el momento 69 fallecidos y más de 110 heridos tras chocar dos trenes procedentes de Madrid con destino a Sevilla.

Una de estas concentraciones se ha desarrollado a las 12,00 horas en la puerta del Centro Comercial Vialia, donde está ubicada la estación de tren María Zambrano, en la que empleados de este centro de trabajo, junto a otros de las empresas allí instaladas han guardado cinco minutos de silencio, solo rotos por los aplausos finales.

Miguel Montenegro, representante del sector ferroviario en CGT, ha asegurado que desde el sindicato llevan "años denunciando la situación" en la que se encuentra el sector. "Estamos hartos de decirlo", ha incidido.

"Impotencia, rabia", ha dicho Montenegro, visiblemente afectado, en declaraciones a los periodistas, en las que ha calificado de "acuerdo de la vergüenza" el alcanzando tras el accidente en Adamuz (Córdoba), con el que, considera, "se traicionó a todo el colectivo ferroviario, a toda la ciudadanía".

Así, Montenegro ha lamentado que ahora hay "que lamentar que nuevos compañeros y muchos usuarios ya no puedan ni siquiera discutir cuál va a ser el futuro". "Una vergüenza", ha apostillado el sindicalista.

Ha considerado que "la política tiene que desaparecer de las empresas públicas". "No puede ser que empresas tan técnicas como las ferroviarias estén gestionadas por gente que no tienen ni idea del ferrocarril", ha incidido, al tiempo ha apuntado que "luego además pasa un accidente de estos y quieren cebarse con un compañero o con compañeros que estaban trabajando en unas condiciones ínfimas con falta de personal con falta de medios".

Otro minuto de silencio en memoria de las víctimas se ha guardado en la puerta de la Subdelegación del Gobierno; acto en el que han participado el subdelegado accidental, Iván Banderas; funcionarios y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración General del Estado.

También han estado representantes de varias instituciones, como la vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación provincial, María Francisca Caracuel; y la delegada de Fomento y Movilidad y Vivienda, Juventud y Articulación del Territorio del Gobierno andaluz, María Rosa Morales. La Junta también han celebrado actos en las distintas sedes en la capital.

Asimismo, ha tenido lugar un minuto de silencio en la puerta de cada centro de la Universidad de Málaga (UMA). En el Pabellón de Gobierno del Campus de Teatinos ha estado el rector, Teodomiro López, y la mayor parte del equipo de Dirección, así como los trabajadores.

El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial en todo el país, hasta las 24,00 horas del próximo sábado, 31 de octubre, en señal de condolencia con las familias y personas allegadas de los fallecidos en el accidente de tren ocurrido en Urda.