Vecinos de Campanillas dicen que el Consorcio "se ha relajado bastante" con valoraciones y piden "más ímpetu"

Publicado 20/02/2020 12:56:21 CET

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del barrio malagueño de Campanillas, cuando ha transcurrido casi un mes de las inundaciones tras el paso borrasca 'Gloria' en la madrugada del pasado 25 de enero, han lamentado que el Consorcio de Compensación de Seguros "se ha relajado bastante" a la hora de hacer las valoraciones y han reclamado "más ímpetu" para llevarlas a cabo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas, Carmen Fernández de Olivar, ha incidido, en declaraciones a Europa Press, en que los comerciantes y los vecinos le transmiten esa "relajación" del Consorcio, al que señalan por "no hacer las valoraciones en condiciones". "Están esperando muchos comercios a que venga a hacerlas", ha apostillado.

Además, ha alertado este jueves de que le han trasladado que "se han perdido 20 expedientes, que no saben donde están y hay personas a las que no le han sido valoradas las casas, los coches, ni nada". "El Consorcio se ha relajado, ha pasado un mes y esto va de mal en peor", ha incidido Fernández, que ha dicho que pese al tiempo transcurrido "el barrio aún no ha vuelto a la normalidad".

Por todo ello, ha reclamado que el Consorcio "urgentemente

trabaje, que siga trabajando con el mismo ímpetu que empezó al comienzo, que no se relaje", incidiendo en que "hay muchas personas necesitadas para que vengan a valorar su casa". Además, que lo que se prometió de ayudas y también el Consorcio "funcione".

A juicio de la presidenta de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas, "queda mucho por hacer, muchas cosas que todavía están a la espera de las valoraciones. Esto como no se vuelvan a poner las pilas el Consorcio, el Ayuntamiento y todos esto va a quedar en el olvido y es una pena lo que nos está pasando", ha incidido.

Por ello, ha pedido que "lo mismo que vinieron cuando ocurrió", se continúe, valorando que el Consorcio de Compensación de Seguros "los 15 primeros días funcionó correctamente pero ya se ha relajado y no están viniendo ni están haciendo las cosas en condiciones".

"Hay muchas necesidades todavía", ha asegurado Fernández, añadiendo que son muchas las personas afectadas y que están esperando que vengan a sus casas "y no están viniendo", ha reiterado.

Por otro lado, sobre las ayudas que informó el Gobierno central, ha recordado que se les facilitó la documentación para ser solicitadas y "esas ayudas las están solicitando". "Eso es lo que tenemos". Ha recordado también que desde la Junta de Distrito "se ofrecieron a recoger la documentación, pero solo están recogiendo las que no tienen seguros", por lo que las que tienen seguro tienen que ir a la Subdelegación.