Vélez-Málaga acoge en julio los Cursos de Verano de la UMA sobre geopolítica, innovación sanitaria y sostenibilidad

Presentación de los Cursos de Verano de la UMA en Vélez-Málaga. - UMA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Vélez-Málaga repite un año más como sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) y del 7 y el 10 de julio acogerá el debate y análisis sobre grandes retos actuales, como la gestión eficiente de los residuos urbanos, el impacto de la tecnología en la medicina y los conflictos geopolíticos que pueden redefinir el orden mundial.

Además, se celebrará un seminario que tiene como protagonista a la filósofa María Zambrano, se conmemorará el centenario de la radio en Málaga y habrá un espacio para la política, han explicado en la presentación del programa, en la que han estado la secretaria general de la UMA, Elsa Marina Álvarez; el director general de la Fundación de la universidad, Eugenio Luque; y la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Alicia Ramírez.

A este acto celebrado este viernes también han asistido la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UMA y directora del curso 'Geopolítica de los conflictos', Pilar Rangel, y el jefe de los Servicios Generales y de Protección Civil de la Diputación y director del curso 'Reciclaje urbano: del residuo al recurso', Juan Conesa.

La sostenibilidad y la economía circular abrirán la programación con una propuesta que abordará la importancia de una gestión eficiente de los residuos urbanos para reducir el impacto ambiental y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

La actualidad internacional centrará otra de las propuestas con un seminario que analizará los principales focos de inestabilidad global, como Ucrania, Irán, el Sahel o el Sáhara Occidental. El objetivo es comprender las transformaciones que atraviesa el escenario geopolítico internacional y los desafíos asociados a un mundo cada vez más multipolar.

Entre los ponentes destacan Ryma Sheermohammadi analista política e intérprete de origen iraní y Taleb Alisalem, especialista en geopolítica del Magreb.

La innovación aplicada a la salud llegará de la mano del título 'Salud digital: innovación tecnológica aplicada a la medicina', dirigido por Raquel Barco, catedrática del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la UMA. El curso mostrará cómo la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos o las aplicaciones móviles pueden transformar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

Asimismo, vuelve el curso sobre María Zambrano. En esta ocasión se propone una lectura actual de su pensamiento para comprender algunos de los grandes desafíos del siglo XXI. Un seminario dirigido por Madeline Cámara Betancourt, catedrática de Literatura Latinoamericana por la University of South Florida (Tampa-EEUU).

MASTERCLASS

También se contará con la masterclass 'El control parlamentario: cuando las preguntas incomodan al poder', impartida por Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. La sesión abordará el papel del Parlamento como garante de la rendición de cuentas y la transparencia institucional, analizando las principales herramientas de control político en el marco de una democracia.

Por último, Vélez-Málaga acogerá la mesa redonda 'La radio en su centenario. Afán de futuro', dirigida por Elena Blanco Castilla, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga. El encuentro reunirá a profesionales de referencia del medio radiofónico, entre ellos Montse Naharro, directora territorial de Canal Sur en Málaga, y José Manuel Atencia, director provincial de la Cadena SER en Málaga.

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga están organizados por la Fundación General de la UMA (Fguma), en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, y cuenta en esta sede con el respaldo de la Fundación María Zambrano, el Consorcio Provincial de residuos sólidos urbanos, Moesga, Inteligenia y la Asociación de la Prensa de Málaga.

La matrícula está abierta a través de la web fguma.es y asistencia es gratuita, no obstante, aquellas personas que quieran obtener un certificado oficial de la Universidad de Málaga deberán abonarlo.