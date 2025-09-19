Vélez-Málaga celebra una nueva edición de sus talleres de teatro LGTBIQ+

El primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia; el concejal de Asuntos Sociales, Juan García, y el presidente de la Asociación Bosco Vida, Antonio Bosco. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Vélez-Málaga celebrará una nueva edición de sus talleres inclusivos de teatro LGTBIQ+, que se desarrollarán desde octubre hasta diciembre de este año en el edificio de Servicios Sociales de la localidad y que serán gratuitos. Se llevarán a cabo todos los lunes desde el 6 de octubre con un horario de 19.00 a 20.30 horas.

Los interesados en participar deben llamar al teléfono 667 265 305 para informarse y registrarse, según ha explicado en rueda de prensa el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia, junto con el concejal de Asuntos Sociales de Vélez-Málaga, Juan García, y con el presidente de la Asociación Bosco Vida, Antonio Bosco.

García ha destacado que estos talleres contaron el año pasado con una gran participación y que se trata "de un espacio seguro y artístico, que utiliza el arte dramático como herramienta de auto expresión y de visibilidad para la comunidad".

Por su parte, el responsable de los talleres ha recalcado que la actividad fue "todo un éxito" el pasado año y que gracias a estas clases, las personas que asistieron "fueron conociendo tanto las vicisitudes del colectivo LGTBIQ+ como los diferentes modos de afrontar la realidad del colectivo".

Estos talleres ofrecen a sus participantes herramientas teatrales, de expresión corporal, de respiración, de técnica vocal y de interpretación, y de improvisación, que facilitan que adquieran "una serie de técnicas muy importantes para afrontar nuestro día a día".

Por último, y tras finalizar los talleres, el alumnado expondrá lo aprendido en una muestra "donde contaremos cómo se encuentra el colectivo de un modo artístico".