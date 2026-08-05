Veléz-Málaga (Málaga) acoge la grabación de una serie documental de RTVA sobre la Generación del 27

Imágenes del rodaje de la serie documental 'Generación del 27, la poesía que cambió el mundo'. - MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DE LA AXARQUÍA

VELÉZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Vélez-Málaga ha acogido la grabación para la serie documental 'Generación del 27, la poesía que cambió el mundo', participado por RTVA y realizado por la productora Lapa Creativa.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín, quien ha explicado que la serie documental consta de cuatro capítulos y que que las grabaciones realizadas a lo largo de esta semana se verán en el segundo, dedicado a las Sin Sombrero y especialmente apoyado en la figura de María Zambrano.

Al respecto, ha recordado que la pensadora veleña mantuvo una profunda relación de amistad y colaboración intelectual con las grandes figuras de la Generación del 27, siendo un puente vivo entre el pensamiento español y la vanguardia poética.

La grabación ha contado con el asesoramiento y gestión de 'Axarquía Film Office', integrada en el Área de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, junto con el apoyo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Fundación María Zambrano.

El presidente de la Mancomunidad ha agradecido a la productora Lapa Creativa "el trabajo que están realizando dando a conocer al gran público la figura de la ilustre filósofa veleña desde su tierra natal".

"Acoger una oficina de Andalucía Film en la sede de Mancomunidad Axarquía tiene una gran trascendencia para la comarca, ya que nos permite mostrar a todas las productoras nacionales e internacionales las posibilidades que tienen nuestros pueblos como platós de cine", ha asegurado Martín, que ha destacado que "mostramos la capital de la Axarquía a través de una figura universal cuya persona y obra deberíamos conocer todos".

Axarquía Film Office forma parte desde 2019 de la 'Red de Ciudades de Cine de Andalucía' que agrupa las oficinas de rodaje para facilitar permisos, agilizar la burocracia, ofrecer espacios de grabación y atraer nuevas producciones a la región.

Axarquía Film Office trabaja de manera coordinada con otras oficinas de cine de la comunidad autónoma bajo el amparo de la Andalucía Film Commission, miembro de Spain Film Commission y de la European Film Commission Network. Del mismo modo, forma parte de LAND el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía.