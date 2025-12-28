La venta de cromos marca un año histórico para el coleccionismo deportivo en el portal malagueño todocoleccion

Cromo de Messi vendido por 12.000 euros en todocoleccion - TODOCOLECCION

MÁLAGA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coleccionismo digital de cromos vive su mejor año en el portal malagueño todocoleccion (https://www.todocoleccion.net/s/coleccionismo-deportivo?O=ma... ). La comercialización de estos artículos ha impulsado en 2025 "un ejercicio histórico para el coleccionismo deportivo, tras registrar un crecimiento superior al 60% en comparación con el año anterior".

El portal constata así el mejor comportamiento anual de este segmento, impulsado por el aumento de la demanda de piezas vinculadas al ámbito deportivo y, en especial, al mercado del cromo.

Según el balance de ventas de la plataforma, al que ha tenido acceso Europa Press, el principal impulso procede del mercado de cromos de fútbol, que ha alcanzado cifras récords con un aumento del 40% en el volumen de ventas, reflejando el interés sostenido de coleccionistas y aficionados por piezas tanto históricas como contemporáneas.

En este contexto, los cuatro lotes de mayor valor vendidos en 2025 corresponden al cromo original de Leo Messi, número 71 bis de la temporada 2004-2005 de Panini Megacracks, que alcanzó los 12.000 euros, junto a otras adjudicaciones destacadas por importes de 6.500, 5.500 y 4.668 euros. Se trata de una pieza de alto valor económico que acumula récords de ventas en el mercado del coleccionismo desde hace cinco años y que ejemplifica la evolución de este segmento.

Este comportamiento ha tenido un impacto directo en el conjunto del coleccionismo deportivo de todocoleccion, que prevé cerrar el año con un incremento en ventas del 40% en esta sección, consolidándose como uno de los principales motores del marketplace especializado en objetos de colección, libros, arte y antigüedades.

Este auge confirma una tendencia ya detectada en meses anteriores y que se ha intensificado a lo largo del año, impulsada por la revalorización de colecciones completas, ediciones limitadas y cromos difíciles de encontrar.

Desde todocoleccion han señalado que "el cromo ha dejado de ser solo un objeto nostálgico para convertirse en un activo de coleccionismo con una fuerte demanda intergeneracional".

Junto al mercado de los cromos, otras categorías del coleccionismo deportivo también han registrado un comportamiento al alza en todocoleccion.

Así, destaca el 70% de aumento en ventas de banderas y banderines deportivos en el último año, dado el interés por artículos vinculados a clubes históricos, selecciones nacionales y grandes competiciones.

Entre los lotes más relevantes figuran un banderín de intercambio correspondiente a la final de la Copa de S. E. el Generalísimo disputada entre el Athletic Club y el Valencia C. F. en 1967, que alcanzó los 7.676 euros. Asimismo, destaca la adjudicación por 1.000 euros de un banderín original del encuentro Hércules-Valencia de 1947, pieza que se entregaba en el centro del campo al inicio del partido.

Desde el portal también han destacado que "el buen comportamiento del coleccionismo deportivo responde tanto al aumento de la oferta especializada como al creciente interés de los usuarios por artículos relacionados con la historia del deporte".

"Cada vez más compradores buscan piezas singulares, con alto valor histórico, que conectan con momentos icónicos, equipos legendarios o grandes eventos deportivos", han explicado.

Con estos datos, han valorado, "todocoleccion refuerza su posición como uno de los principales referentes del coleccionismo online en España, con un catálogo que alcanza alrededor de 40 millones de artículos y una comunidad activa de vendedores y compradores especializados".

todocoleccion es una plataforma líder en la compraventa y subasta de Antigüedades, Arte, Libros y Coleccionismo, con presencia en todo el territorio nacional y una amplia proyección internacional.