El VIII Torneo de Dramaturgia Andaluza en el MVA protagoniza la agenda cultural semanal de la Diputación de Málaga

Cartel del VIII Torneo de Dramaturgia Andaluza - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para la próxima semana, tanto en la capital como la provincia, que contemplan una nueva edición del Torneo de Dramaturgia Andaluza con representaciones teatrales, conferencias, talleres, actuaciones musicales, y exposiciones, entre otras.

Según ha detallado la diputación malagueña en una nota, el auditorio del Centro Cultural María Victoria Atencia celebrará un año más las dos semifinales y la final del VIII Torneo de Dramaturgia Andaluza. Estas se desarrollarán dentro de un ring de boxeo, donde a lo largo de dos semifinales y una final, se enfrentan cuatro textos dramáticos de treinta minutos de duración.

Estas cuatro obras compiten como lecturas dramatizadas y es el público quien decide qué texto pasa en cada eliminación y quién se lleva el premio final. Las dos semifinales serán los días 14 y 15 de abril a las 20,30 horas y la final el viernes 24 de abril. Las invitaciones estarán disponibles desde el 13 de abril en culturama.cliqueo.es, a partir de las 10,00 horas.

A su vez, la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre acoge el 15 de abril, a las 19,00 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas' con la poeta gaditana Mercedes Escolano acompaña por la música de Rafa Bueno Quarteto. Para quienes quieran asistir, la entrada requiere reserva telefónica en el 952 416 774.

El ciclo Con Sello Propio del Centro Cultural María Victoria Atencia (calle Ollerías, 34) recibe el 16 de abril, a las 20,30 horas, al dúo aragonés Isla Kume. Andrés Campos y Laura Sorribas reinventan el folclore ibérico desde la electrónica, creando un universo sonoro donde la tradición vibra con beats actuales. La propuesta es un grito colectivo, una llamada a reconectar con las raíces desde la emoción y el cuerpo. La entrada con invitación estará disponible en culturama.cliqueo.es, desde el 13 de abril a las 10,00 horas.

El viernes 17 de abril, a partir de las 16,30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece nuevamente una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa. Retoma las tardes de '¡Mueve ficha!', para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas. Entrada libre hasta completar aforo.

Ese mismo día, Veridial Shakespeare Company reivindica el personaje más popular de Shakespeare en vida con la obra 'Falstaff', en la que el actor Antonio Zafra y el dramaturgo Pablo Bujalance dan vida a una de las creaciones más geniales y al mismo tiempo menos conocidas de William Shakespeare, a las 20,30 horas en el MVA. Entrada con invitación disponible en culturama.cliqueo.es, desde el 13 de abril a las 10,00 horas.

Ya el sábado 18, el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga y el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia celebran su tercera Gala conjunta que en esta ocasión está dedicada al pianista y compositor Rafael Porras. Será a partir de las 20.30 horas. Las entradas estarán también disponibles en culturama.cliqueo.es desde el mismo momento que los anteriores eventos.

Realizadas en el propio Centro Superior de Danza por docentes y alumnado presentan 16 piezas, de diferentes estilos y de corta duración, siendo dos de ellas ('Oblivion' y 'La Vida en el Mar') composiciones musicales del homenajeado con las que comenzará y finalizará el espectáculo.

MÁLAGA CAPITAL

Culturama y el Ateneo de Málaga retoman el ciclo de conferencias 'Málaga y la Mar' con una charla sobre la investigación pesquera en el mar de Alborán. Será el lunes 13 de abril, a las 19,00 horas, en el salón de actos del Ateneo (calle Compañía, 2) y la entrada es libre hasta completar aforo.

La ponencia 'Investigación pesquera en el mar de Alborán: el atún rojo, ejemplo de éxito en la gestión de pesquerías', correrá a cargo de Ángel David Macías López, biólogo marino y director del Centro Oceanográfico de Málaga-CSIC. Será presentado por María del Carmen García Martínez, exdirectora del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) e investigadora.

El auditorio Benito Menni de la Fundación Hospitalarias Málaga (Hermanas Hospitalarias) acoge el sábado 18 de abril, a partir de las 11.00 horas, el concierto de la Joven Orquesta Provincial de Málaga. Bajo la batuta de su director titular, Juan Paulo Gómez Hurtado, la formación interpretará 'El tambor de Granaderos' de R. Chapí, 'Capricho andaluz' y 'Petenera' de J. Iglesias, 'Danza del Fuego (Benamor)' de P. Luna, 'Fandango (Doña Francisquita)' de A. Vives y 'La boda de Luis Alonso' de G. Giménez. Las entradas serán libres para personas residentes y familiares.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

La Asociación Zegrí y Culturama visitarán varios municipios de la provincia de la mano del historiador Salvador Jiménez con la conferencia 'Málaga, ciudad de Al-Ándalus'. La charla, dedicada a analizar el legado andalusí en Málaga, pone el acento en sus principales aportaciones al lenguaje, con un vocabulario histórico-cultural compuesto por más de 4.000 palabras de origen andalusí, heredado y consolidado en el uso cotidiano del español, con especial incidencia en la provincia de Málaga.

El jueves 16 de abril, a las 17,30 horas, será el turno de la Biblioteca Municipal Tomás García de Álora. Mientras, el 17 de abril, a las 18,00 horas, visitará el municipio de Cártama (auditorio de la tenencia de alcaldía de la Estación de Cártama) con entrada libre.

La música de la mítica banda malagueña Tabletom llega a Comares con su proyecto 'Una gira de vé en cuando'. El 18 de abril, a las 21,30 horas, el grupo musical actuará en la plaza Balcón de la Axarquía con entrada gratuita.

Por su parte, el Ateneo de Málaga (calle Compañía, 2) expone la muestra 'Cinco lobitos' del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga. Comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el viernes 17 de abril.

Cinco lobitos ofrece una exploración visual única de la Semana Santa de Málaga compuesta por veinte imágenes que han sido seleccionadas entre más de doscientas fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña. El horario de visitas es de lunes a viernes de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas y con entrada gratuita.

Hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Podrá visitarse de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas con entrada gratuita, domingos cerrado.