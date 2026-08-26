La VIII Velá de Istán (Málaga) se celebra el 28 y 29 de agosto con 17 actuaciones en nueve escenarios

Cartel de la VIII edición de La Velá de Istan. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha recordado que este 28 y 29 de agosto se celebra La Velá de Istán (Málaga), un evento cultural singular en el que el pueblo entero se oscurece y queda sumergido en la luz de las velas mientras las actuaciones se suceden en sus rincones más emblemáticos. La Diputación impulsa la celebración de esta nueva edición, ya la octava, que contará con 17 actuaciones en nueve escenarios.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Istán, José Miguel Marín, quien ha destacado La Velá como "una experiencia que invade todos los sentidos, al fundirse la música con la atmósfera intimista que genera la luz de las velas en calles, miradores, plazuelas y parajes naturales llenos de historia".

López Mestanza ha destacado el extenso y variado programa de esta edición, con 17 actuaciones culturales y nueve escenarios, uno más que el año anterior, ya que se incorpora el auditorio de El Coto.

Entre los artistas que estarán presenten destacan nombres propios como el de Javier Ojeda, exlíder de la banda malagueña Danza Invisible. De igual modo, destaca la presencia de Rafa Taleguilla, una de las voces indiscutibles del Carnaval de Cádiz. También estará Samuel Tosso, que rendirá tributo a Manuel Carrasco.

La programación la completa una variada selección de intérpretes y estilos, desde el flamenco fusión de Alba y Álvaro, a los ritmos latinos de El Gremio, la propuesta clásica de César Jiménez y Juan Ramón Vereda, o las actuaciones de cantantes locales en el Mirador de El Peñón. También habrá animación infantil en la Plaza del Chá, al pie de las huertas y el arroyo que rodean el pueblo.

El Ayuntamiento de Istán ha dispuesto un servicio de autobús desde Marbella (Málaga) tanto viernes como sábado, con salida desde Marbella a las 20,00 horas y vuelta a las 3,00 de la madrugada.