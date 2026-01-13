Villa Antiopa, en Rincón de la Victoria (Málaga), bate récords en Navidad con un incremento del 27% en visitantes

Villa Antiopa ofrece a sus visitantes una experiencia sensorial única, en la que es posible ver, oler, tocar y saborear cómo era la vida cotidiana en época romana, gracias a la combinación de recursos museográficos tradicionales con tecnologías innovadora - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

El yacimiento arqueológico de la villa romana también ha multiplicado por seis las visitas de grupo durante este periodo

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Villa Antiopa, el yacimiento arqueológico de una villa romana ubicado en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, ha cerrado la temporada navideña de 2025 con cifras históricas, al registrar un incremento del 27% en el número de visitantes, hasta alcanzar las 935 personas, frente a las 738 contabilizadas durante el anterior periodo festivo. El dato más destacado lo protagonizan las visitas de grupo, que han experimentado un crecimiento excepcional alcanzando las 260 en 2025.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que señala que a estas cifras se suman 200 personas que han optado por realizar visitas guiadas, que también han registrado un notable crecimiento.

"Este incremento pone de manifiesto el creciente interés de centros educativos, asociaciones culturales y grupos turísticos organizados por conocer el patrimonio romano de Rincón de la Victoria", ha señalado el concejal de Turismo, Antonio José Martín.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha valorado estos resultados, y ha destacado que "la excelente acogida de este yacimiento único demuestra que Villa Antiopa se consolida como uno de los principales reclamos culturales de la Costa del Sol Oriental durante las fiestas navideñas".

Asimismo, el regidor ha indicado que "estos excelentes datos confirman que el enclave arqueológico es uno de los principales atractivos culturales y turísticos no solo para nuestros vecinos, sino también para visitantes de toda la provincia y de Andalucía", a la vez que ha subrayado que Villa Antiopa constituye "uno de los pilares fundamentales del Patrimonio Histórico de Rincón de la Victoria".

Desde el Ayuntamiento destacan que el éxito de esta temporada responde, en gran medida, a la programación especial diseñada para el periodo navideño, que ha incluido actividades temáticas y propuestas culturales dirigidas a todos los públicos.

Villa Antiopa ofrece a sus visitantes una experiencia sensorial única, en la que es posible ver, oler, tocar y saborear cómo era la vida cotidiana en época romana, gracias a la combinación de recursos museográficos tradicionales con tecnologías innovadoras de esta villa del siglo III d.C., considerada una de las mejor conservadas de Andalucía.