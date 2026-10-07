Villanueva de Tapia (Málaga) celebra del 10 al 12 de octubre la 156 edición de su Real Feria de Ganado

Cartel de 156 edición de su Real Feria de Ganado - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villanueva de Tapia (Málaga) celebra del 10 al 12 de octubre su 156 Real Feria de Ganado con un amplio abanico de actividades. De este modo, el municipio continúa con una tradición que nació en 1869, al ser cruce de caminos entre las provincias de Granada, Córdoba y Málaga le sirvió para ser designada sede de una de las ferias más importantes de Andalucía, incluyéndose dentro de la ruta de los tratantes de ganado de todo el país.

Así lo han señalado el vicepresidente y diputado Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Villanueva de Tapia, Dionisio Aguilera durante la presentación de la 156 Real Feria del Ganado de la localidad y del programa de actividades.

En este sentido, López Mestanza ha recordado que esta fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, sigue siendo uno de los encuentros más importantes de la provincia en el ámbito agrícola y ganadero.

El alcalde de Villanueva de Tapia ha explicado el programa de la feria va transformándose con los años, de forma que acoja actividades más actuales, para que pueda seguir manteniéndose en el tiempo.

Así, los actos comenzarán el próximo sábado 10 de octubre. Todos los días a partir de las 11,00 horas, los asistentes podrán visitar la feria comercial agroalimentaria que se ubicará en el pabellón polideportivo municipal. Paralelamente, también se procederá a la apertura de la exposición y venta de maquinaria agrícola en la carretera del Nacimiento.

Talleres y exhibiciones completarán la programación del sábado. La jornada estará amenizada por las actuaciones del grupo folclórico 'Nuevas Raíces' de Villanueva de Algaidas, de la orquesta 'Dulce Luna', y el grupo de versiones 'Doyer Band Covers'.

Por otro lado, el domingo 11 de octubre se celebra el tradicional Mercado de Ganado, donde se sucede la compraventa de ganado equino principalmente y donde, aún a día de hoy, se siguen cerrando los tratos de compra a la antigua usanza, con el apretón de manos.

No faltarán los talleres de elaboración de quesos de cabra, de alimentación a chivitos y degustaciones. Igualmente, junto a estas acciones se realizarán exhibiciones de herrado, esquila de ganado equino y carrera de cintas a caballo. Además, la asociación Asnopra, cuya labor es preservar, fomentar y promocionar la raza asnal andaluza, ha organizado exhibiciones y una conferencia sobre esta raza autóctona en peligro de extinción, que se impartirá en el lavadero municipal a las 19,00 horas.

La jornada estará amenizada por las actuaciones del grupo 'Son la sal' y la orquesta 'Dulce Luna' Los asistentes podrán disfrutar de un concierto homenaje al pop rock español a cargo de la banda 'Capitán Vinilo' en la carpa municipal.

El último día de celebración, el lunes 12, a partir de las 11,00 horas, se realizará la sexta Recreación Histórica de la Real Feria de Ganado de 1869, donde los asistentes serán testigos de la inauguración de la feria a cargo de la condesa de Montefuerte, el alcalde y las autoridades de la época.

Junto a algunas de las actividades del día anterior, se celebrará también un concurso de vestidos de flamenca, con premios para las categorías infantil y adulto, y los más pequeños podrán disfrutar de las atracciones instaladas en la carretera del Nacimiento. En el apartado musical, el pabellón municipal acogerá la actuación de Maribel Fernández, a las 15,00 horas, y el grupo Los Tirantitos estará en la carpa municipal desde las 18,30 horas.