Vinarama reúne en Diputación de Málaga a 17 bodegas, 15 espacios gastronómicos y 40 actividades del 27 al 29 de octubre

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mundo del vino y su relación con la cultura, la sostenibilidad y la gastronomía se darán cita a finales de octubre en Vinarama, un encuentro impulsado por la Diputación provincial de Málaga, a través de Sabor a Málaga y el Consejo Regulador DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, que tendrá lugar en La Térmica del 27 al 29 de octubre. Más de 40 actividades, 17 bodegas de la provincia y 15 espacios gastronómicos formarán este tercer gran encuentro que aúna experiencia y divulgación con la cultura historia y presente de los vinos malagueños con denominación de origen.

Este martes se ha presentado el encuentro que encara su tercera edición. Han participado el presidente de la Diputación, Francisco Salado y el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, José María Losantos Hernando.

A lo largo de tres jornadas, los diferentes espacios de La Térmica se convertirán en el punto de encuentro, conocimiento y disfrute de los vinos de Málaga y la gastronomía local. Allí se reunirán en torno a 100 referencias enológicas de bodegas de la provincia. Cada bodega contará con un estand propio donde los asistentes podrán disfrutar de una selección de sus mejores vinos.

Estarán acompañadas de diferentes establecimientos de restauración y productores artesanos de la provincia adscritos a Sabor a Málaga, que propondrán un extenso maridaje con elaboraciones de producto y cocina malagueña, andaluza, peruana y japonesa, además de ostrería y abacerías. El evento acogerá espacios exclusivos Sabor a Málaga, donde los asistentes podrán degustar otros productos de la tierra como quesos, chacinas, panes artesanos, chocolates y café.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha animado a la población a consumir vinos malagueños en los restaurantes, y ha destacado el "trabajo de las bodegas, pequeñas y medianas empresas que ayudan a fijar la población".

"Vinarama, y los talleres y actividades organizados en este encuentro son una forma acertada de exponer y promocionar nuestros vinos, acercándolos a la sociedad, y conectándolos con la cultura, y la gastronomía de nuestra provincia", ha comentado durante su intervención Losantos, que ha agradecido a Diputación, a Sabor a Málaga y a La Térmica "que nos apoyen una vez más en los eventos que organizamos".

"Planteamos Vinarama desde una perspectiva nueva, dándole además una pátina de sostenibilidad que entendemos desde tres puntos de vista: sostenibilidad ambiental, económica y social. Invitamos a todos los malagueños a que vengan a Vinarama y a que la potencien porque es algo suyo realmente", ha añadido.

ACTIVIDADES

'Vinarama. Una mirada diferente sobre los vinos de nuestra tierra' explora y reivindica la tradición y modernidad de los vinos malagueños. En esta tercera edición, a través de sus diferentes charlas y talleres, Vinarama reflexiona sobre el lugar del mundo del vino en la actualidad bajo el prisma de la sostenibilidad.

Participarán expertos como el enodivulgador Santi Rivas, de Colectivo Decantado; Joaquín Gálvez, Wineman, que presentará el documental de su serie de televisión donde los vinos de Málaga y Sierras de Málaga son protagonistas.

La cultura e historia del vino también tendrán su protagonismo a través de talleres como el arte de la venencia o las catas de vinos y productos artesanos de Málaga, entre otras temáticas. También serán protagonistas las pasas de Málaga con denominación de origen, declaradas Sipam (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial), presentes en Vinarama a través de catas específicas.

Mediante inscripción previa, los asistentes a Vinarama podrán acceder a experiencias singulares en torno a los vinos malagueños dirigidas por enólogos, sumilleres y bodegueros, promoviendo así el conocimiento de la diversidad enológica de la provincia y de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga.

Otro de los grandes atractivos será el Vinarama Wine Market, un espacio donde el visitante encontrará más de 100 referencias de vinos malagueños que podrá adquirir junto a una serie de productos como bolsas y camisetas tematizadas con guiños a la cultura local.

Vinarama también contará con actividades dirigidas a los más pequeños de la casa con el reciclaje como temática. Habrá talleres de manualidades con el corcho como protagonista, animaciones musicales, entre otras actividades.

Esta tercera edición del encuentro estará amenizada con conciertos y sesiones de artistas como The Bottles, Anadie, The Harlettes, Restinga, Odagled, Ylia o Duro Vino.

DINÁMICA

Los asistentes podrán comprar las entradas a través de la web vinarama.es y en el acceso principal de La Térmica a un precio de siete euros, que incluye la entrega de una copa Vinarama y el servicio de un vino malagueño de una de las bodegas presentes. El horario del evento es de 12.00 a 22.30 horas los días 27 y 28 de noviembre y de 12.00 a 18.00 horas el domingo 29.

Tras adquirir su entrada, los asistentes podrán comenzar su recorrido por los diferentes espacios y experiencias temáticas de las bodegas participantes en el evento. Lo harán acompañados de una copa Vinarama con la que podrán valorar y degustar algunas de las referencias vitivinícolas presentes, combinándolas con las diferentes propuestas gastronómicas y de productos Sabor a Málaga.

Los visitantes podrán disfrutar de todas las actividades que conforman el programa, a las que accederán a través de una pulsera identificativa que recibirán junto con su entrada.

Las bodegas participantes son: A. Muñoz Cabrera, Badman Wines, Bentomiz, Doña Felisa, Fabio Coullet, Huerto de la Condesa, Jorge Ordóñez, Kieninger, La Capuchina, La Melonera, Lunares, Málaga Virgen, Nilva, Pérez Hidalgo, Quitapenas, Vetas y Victoria Ordóñez.

Los productores artesanos participantes son: Queserías: El Pinsapo, Pastor del Torcal, Santa María del Cerro; Chacinas artesanales El Cerdito Andaluz; Cafés Mokasol y Chocolates Maychoco.

También participan los restaurantes Anyway, Descorche de Cervantes, EME, La Pechá, La Pera, Lígula, Mercado San Martín, Misuto, y Taró. También se prevén las actuaciones musicales de The Bottles, Anadie, The Harlettes, Restinga, Odagled, Ylia y Duro Vino.