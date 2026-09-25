Visitas especiales y entrada gratuita en espacios expositivos de Málaga este domingo por el Día Mundial del Turismo

Colas en el Centro Pompidou de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los principales espacios expositivos y culturales de Málaga ofrecerán entrada gratuita durante este domingo, 27 de septiembre, con motivo del Día Mundial del Turismo, una jornada para la que han programado además visitas guiadas, actividades y propuestas especiales.

El Ayuntamiento de Málaga ha informado, a través de un comunicado, que el Museo Casa Natal Picasso, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso, MEET, Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma), Mucac La Coracha, Museo del Automóvil y de la Moda y Museo Revello de Toro se sumarán a la celebración con distintas actividades. La edición de este año, además, está dedicada al impacto de la inteligencia artificial en el sector turístico.

La programación parte de una jornada de puertas abiertas en la Colección del Museo Ruso y el MEET, que ofrecerán visitas guiadas y mediación en sala. La primera visita combinada a ambos espacios tendrá lugar de 11,00 a 12,30 horas, mientras que por la tarde habrá visitas a la Colección del Museo Ruso, a las 17,00 horas, y al MEET, a las 18,00 horas.

En la Colección del Museo Ruso se pueden visitar, entre otras, las exposiciones 'Valery Katsuba. Realismo romántico II. Fotografías (2000-2026)' y 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico', mientras que el MEET acoge 'El arte de la pintura. Confluencias en tiempo de los Austrias en la colección de Alejandro Sanz Peinado' y 'Vladimir Velickovic. Huida, vértigo y caída'.

ENTRADA GRATUITA EN CENTRE POMPIDOU Y CASA NATAL PICASSO

El Centre Pompidou Málaga abrirá sus puertas gratuitamente de 9,30 a 20,00 horas y ofrecerá una visita familiar a las 11,00 horas y una visita guiada a la exposición semipermanente 'To Open Eyes. Miradas de artista', a las 12,30 horas.

Por la tarde se han programado visitas 'flash' a obras concretas de la colección, a las 16,30 horas en inglés y a las 17,00 y 18,00 horas en español, además de mediación en sala. El Espacio Joven permanecerá abierto en horario de mañana y tarde, previa reserva.

El Museo Casa Natal Picasso también celebrará una jornada de puertas abiertas con una visita guiada a las 12,00 horas y visitas 'flash' a las 17,30 horas, en español, y a las 18,30 horas, en inglés. La programación abordará los primeros años de Picasso y la influencia que tuvieron Málaga y su entorno familiar en su formación.

Por su parte, Mucac La Coracha permanecerá abierto de 10,00 a 20,00 horas y ofrecerá visitas guiadas a las exposiciones 'Ayer. Colección 1940-1990', a las 12,00 horas, y 'Paz Errázuriz. Poéticas de resistencia', a las 13,00 horas. A las 18,00 horas se desarrollará además el taller 'Nuevas miradas: crear un viaje con IA desde el MUCAC', dedicado a la aplicación de la inteligencia artificial al arte contemporáneo y con acceso gratuito previa inscripción.

THYSSEN, REVELLO DE TORO Y MIMMA

El Museo Carmen Thyssen Málaga mantendrá su horario habitual, de 10,00 a 20,00 horas, y ofrecerá visitas guiadas gratuitas a la colección permanente en español a las 10,00, 13,00, 18,00 y 19,00 horas, respectivamente, también en inglés a las 11,00 y 17,00 horas. Actualmente acoge las exposiciones 'Los Ribalta y el barroco naturalista' y 'Manuel Franquelo. El lenguaje de las cosas'.

El Museo Revello de Toro podrá visitarse gratuitamente de 10,00 a 14,00 horas, con visitas guiadas a las 10,30 y 12,30 horas, mientras que el Museo del Automóvil y de la Moda abrirá de 10,00 a 14,30 y de 16,00 a 19,00 horas. Este último ha programado la actividad '1, 2, 3... ¡Arrancamos!', una visita guiada centrada en los vehículos clásicos y su historia.

El Museo Interactivo de la Música de Málaga, informa el Ayuntamiento, no contará con la jornada de puertad abiertas, aunque ofrecerá visitas guiadas gratuitas a las 10,30, 11,30 y 12,30 horas y por la tarde a las 16,00 y 17,00 horas.

Las Salas Mingorance del Archivo Municipal también podrán visitarse el domingo, de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas, coincidiendo con la clausura de la exposición 'Juanjo Fuentes. El nombre del bicho, ya te lo he dicho'.