Vithas participará en el Congreso Académico Mundial de Urgencias

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor Francisco Moya, coordinador de servicios médicos internacionales del Hospital Vithas Xanit Internacional, participa en el Congreso Académico Mundial de Urgencias organizado por la Asociación Académica Mundial de Urgencias y Emergencias, que se está celebrando esta semana en Turquía.

Esta cita reúne a profesionales de servicios de urgencias y emergencias de ámbito internacional, representando a instituciones con gran reputación, entre las que se encuentran Cleveland Clinic, New York State University, St Luke's University o la Universidad de Ámsterdam, entre otras.

Según señalan desde Vithas en un comunicado, la intervención del doctor Moya, miembro además del Comité Científico Internacional, versará sobre daño cerebral por traumatismos craneoencefálicos y lesión intracerebral aguda, así como su manejo en los servicios de urgencias y emergencias, en una mesa redonda que lleva por título "Traumatic Brain Injury (TBI): The old and The new".

Como novedad, se presentará por primera vez a nivel internacional en un congreso de estas características, el documento de consenso multidisciplinar de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que ha contado con la participación del doctor Miguel Ángel Arráez, nuevo jefe de servicio de Neurocirugía de los Hospitales Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional; y el doctor Fran Moya, que ha sido además coordinador del documento.

Este documento de consenso para pacientes con traumatismo craneoencefálico leve en los servicios de urgencias y emergencias, ha contado con la intervención de un grupo multidisciplinar de 14 profesionales sanitarios expertos en el abordaje del traumatismo craneoencefálico (TCE) leve.

Como novedad introducida en este documento, los servicios de urgencias pueden beneficiarse de una prueba de laboratorio que consigue diagnosticar en menos de una hora el traumatismo, homogeneizando el manejo de estos pacientes y emitiendo una recomendación de uso según perfil del paciente, con el objetivo de optimizar el uso del TAC cerebral en los servicios de urgencias para estos pacientes.

"En 2022 comenzamos a trabajar en este proyecto revisando la situación actual e identificando los principales retos", explica el doctor Moya; quien añade que, "posteriormente abordamos una segunda fase de análisis, y finalmente elaboramos las conclusiones".