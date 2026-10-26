Vithas Xanit Internacional y Fundación Cudeca renuevan su colaboración para la atención de pacientes paliativos

El Hospital Vithas Xanit Internacional y la Fundación Cudeca en el momento de la firma del acuerdo. - VITHAS XANIT INTERNACIONAL

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena (Málaga) ha renovado su acuerdo de colaboración con la Fundación Cudeca para garantizar el "suministro, custodia, conservación y dispensación de medicamentos" para los pacientes atendidos en el Centro de Cuidados Paliativos de la Fundación.

Según ha concretado la institución sanitaria en una nota, el Servicio de Farmacia Hospitalaria de Vithas Xanit Internacional continuará ejerciendo como servicio farmacéutico externo de referencia de Fundación Cudeca, asumiendo "funciones esenciales como la gestión del depósito de medicamentos, la dispensación de tratamientos prescritos y el control de fármacos sujetos a legislación especial, todo ello bajo los más estrictos estándares de calidad, seguridad y trazabilidad".

En contexto, la colaboración entre ambas entidades se remonta a 2008 y ha permitido "garantizar durante años" el acceso a los medicamentos necesarios para la atención integral de las personas que reciben cuidados paliativos en el centro gestionado por Cudeca en Benalmádena. La renovación del acuerdo da continuidad a este modelo de cooperación sanitaria, "clave para ofrecer una atención segura y eficiente a pacientes con necesidades especialmente complejas".

Por su parte, el director gerente de Vithas Xanit Internacional, José Antonio Ródenas Biel, ha destacado que la renovación de este acuerdo "refleja el compromiso de nuestro hospital con una asistencia de calidad y con la colaboración entre instituciones sanitarias y sociales que trabajan por mejorar la atención a las personas más vulnerables". "Para nosotros es una satisfacción seguir apoyando la labor que desarrolla Cudeca", ha señalado.

Por su parte, la directora gerente de Fundación Cudeca, María Luisa Martín Roselló, ha valorado positivamente la continuidad de esta alianza, que permite "asegurar la disponibilidad de los tratamientos necesarios para los pacientes atendidos por la Fundación".