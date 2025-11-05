Vithas Xanit Internacional realiza una neurocirugía a un paciente despierto para extirpar un tumor sin afectar el habla

BENALMÁDENA (MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Un equipo de neurocirujanos del Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga) ha logrado la resección completa de un tumor cerebral en un paciente de 25 años que desde hace seis meses sufría crisis comiciales recurrentes con pérdida del habla y debilidad en el brazo y la mano derechos. Se ha tratado de una intervención en la que se ha combinado innovación médica y sensibilidad humana.

"El paciente presentaba entre seis y ocho episodios semanales, lo que afectaba gravemente su calidad de vida. La resonancia magnética cerebral reveló un crecimiento progresivo de una lesión tumoral que, tres años atrás, no pudo ser extirpada por completo debido al riesgo de afectar áreas cerebrales implicadas en el lenguaje", explica el doctor Benjamín López, neurocirujano del Hospital Vithas Xanit Internacional y encargado de la intervención .

"Durante aquella primera intervención, la estimulación de ciertas regiones provocaba alteraciones del habla, lo que obligó a preservar parte del tumor para evitar secuelas neurológicas", añade.

Ante el empeoramiento clínico, se decidió realizar una nueva intervención quirúrgica, esta vez con el paciente despierto durante todo el procedimiento. Esta técnica, conocida como neurocirugía en vigilia, permite a los especialistas monitorizar en tiempo real funciones críticas como el lenguaje y la motricidad, minimizando riesgos y maximizando la precisión.

Durante la operación, se llevó a cabo un mapeo funcional del lenguaje y una exploración continua de la fuerza del brazo y la mano derechos. Gracias a esta estrategia, fue posible identificar con exactitud las zonas funcionales y proceder a la resección completa del tumor, sin comprometer las capacidades neurológicas del paciente.

Uno de los momentos más singulares de la intervención fue cuando el paciente, en plena exéresis de la lesión, ofreció un recital espontáneo cantando temas clásicos de Eagles, lo que permitió al equipo médico evaluar su función lingüística de forma dinámica y emocionalmente significativa.

NEUROCIRUGÍA AVANZADA SIN SECUELAS

Según destacan desde Vithas Xanit, el resultado fue excepcional: el paciente fue dado de alta 48 horas después de la cirugía sin presentar ningún tipo de déficit neurológico. Su recuperación ha sido rápida y completa, marcando un hito en la aplicación de técnicas avanzadas de neurocirugía funcional.

"Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo la tecnología médica, el conocimiento neurocientífico y la empatía pueden converger para ofrecer soluciones seguras y eficaces en situaciones de alta complejidad", ha señalado el equipo médico responsable.